Cyclisme : Le triplé Giro-Tour-Vuelta ? Pogacar met les choses au point

Alexandre Higounet

Après qu’il ait réalisé le doublé Giro-Tour avec une grande facilité la saison dernière, des interrogations sont logiquement apparues ces derniers mois autour d’une tentative de triplé Giro-Tour-Vuelta de Tadej Pogacar ? Le champion slovène a récemment évoqué le sujet…

L’an dernier, Tadej Pogacar a réalisé le doublé Giro-Tour, celui dont on disait qu’il était devenu impossible dans l’ère moderne du cyclisme, avec une telle facilité et une telle marge, se permettant même de finir la saison en trombe avec des exploits phénoménaux aux championnats du monde puis sur le Tour de Lombardie, que rien ne paraît hors de portée du champion slovène, et notamment l’enchaînement fou Giro-Tour-Vuelta.

Cyclisme - Tour de France : « Vingegaard ne doit pas pouvoir dormir », les mots forts du boss de Pogacar https://t.co/8WMUyBgFqo pic.twitter.com/elWrm8e8on — le10sport (@le10sport) December 2, 2024

« Le Triplé ? Je n’y pense pas vraiment »

Pogacar est-il en mesure de réaliser ce triplé incroyable ? Tentera-t-il seulement le coup dans les prochaines années ? S’il est certain que ce ne sera pas pour 2025, où il apparaît acté que le leader du Team UAE s’alignera à la Vuelta après le Tour de France sans passer par la case Giro, Pogacar se laissera-t-il tenter en 2026 ou plus tard ? A l’occasion de la remise du Vélo d’Or la semaine dernière, le champion slovène a évoqué le sujet.

S’il parvient à remporter Milan San Remo et Paris-Roubaix assez vite…

Tadej Pogacar a en effet affirmé, dans des propos rapportés par le site du Het Nieuwsblad : « Le Triplé ? Non, je n'y pense pas vraiment. C'est déjà spécial de faire trois Grands Tours en un an, c'est encore plus difficile de gagner les trois. De plus, nous avons une trentaine de coureurs au sein de l'équipe. Ils méritent également une chance, donc je n'en ferai que deux pour l'instant ». En clair, à court-moyen terme, une tentative de triplé Giro-Tour-Vuelta n’apparaît pas à l’agenda du champion slovène. Mais comme il n’a pas non plus totalement fermé la porte, on peut légitimement supposer que s’il parvient à remporter Milan San Remo et Paris-Roubaix (les deux monuments qui manquent encore à son palmarès) relativement rapidement, alors Pogacar pourrait se mettre en tête de se fixer ce dernier défi incroyable pour marquer une bonne fois pour toute l’histoire du cyclisme.