Cyclisme : Pogacar veut vaincre la malédiction !

Difficile à croire, mais il existe encore une course qui résiste à Tadej Pogacar. En effet, le Slovène n'a toujours pas remporté Milan-San Remo bien qu'il soit passé proche à plusieurs reprises. Par conséquent, en 2025, ce sera l'un des objectifs majeurs du leader d'UAE Emirates, qui souhaitera également ramener un quatrième Maillot Jaune sur les Champs-Elysées.

Vainqueur de 25 courses en 2024, Tadej Pogacar a réalisé une saison hallucinante. Mais alors que le Slovène semblait imbattable, une course continue de résister à l'ogre d'UAE, à savoir Milan-San Remo. Et pour cause, Pogacar a terminé troisième en 2024 après avoir connu deux autres Top 5 en 2023 et 2022. Par conséquent, le triple vainqueur du Tour de France souhaite vaincre la malédiction et enfin accrocher la Classique à son palmarès.

Pogacar veut enfin s'offrir Milan-San Remo

« C'est une des courses les moins prévisibles du calendrier et j'aimerais vraiment la gagner pour me prouver à moi-même que j'en suis capable. Je suis de plus en plus proche de la première place mais je m'en approche doucement, tout doucement (5e en 2022, 4e en 2023, 3e en 2024). Mais cette année, ce sera un de mes objectifs, en tout cas du début de saison, parce que j'aime beaucoup cette course. Disputer Paris-Roubaix ? Non, je ne pense pas, je me le garde pour plus tard. Mais j'adore courir les Classiques », assure-t-il dans des propos rapportés par L'EQUIPE, avant de rappeler toutefois que sa grande priorité sera de remporter le Tour de France.

«J'aimerais vraiment la gagner pour me prouver à moi-même que j'en suis capable»

« Mon programme n'a rien de fou : je vais débuter au UAE Tour comme les années passées puis probablement poursuivre avec des Classiques en Italie et en Belgique avec les pavés avant de débuter la préparation pour le Tour. Le Tour de France est l'objectif principal avec le Championnat du monde (au Rwanda) que je vais essayer de gagner une nouvelle fois (...) J'ai couru le Giro et le Tour cette année, et que ce soit le Giro et le Tour ou le Tour et la Vuelta, ce serait chouette. J'ai testé deux Tours et c'est vraiment sympa, peu importe dans quel ordre. Il suffit de bien s'organiser, de planifier les périodes d'entraînement et de repos. Mais la course la plus importante reste le Tour de France », ajoute Tadej Pogacar.