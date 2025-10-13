Cyclisme : Le terrible aveu de Remco Evenepoel

Alexandre Higounet

Malgré un état de forme exceptionnel depuis plusieurs semaines, comme en témoigne sa victoire lors de l'épreuve contre-la-montre des championnats du monde, au cours de laquelle il avait concassé Tadej Pogacar, Remco Evenepoel n'a pas enrichi son palmarès comme il l'aurait espéré en cette fin de saison. Après le Tour de Lombardie, le double champion olympique a lâché un aveu sans concession sur le sujet.

Samedi dernier, pour la dernière course de sa saison sur route, Remco Evenepoel espérait encore être en mesure de lutter avec Tadej Pogacar et inverser les courbes, lui qui avait dû subir la loi du champion slovène lors des épreuves en ligne des championnats du monde et des championnats d'Europe malgré une grande condition physique. Il n'en a rien été au final, et une nouvelle fois, Evenepoel a dû laisser filer son rival à plus de six kilomètres du sommet de la dernière ascension, à plus de 30 kilomètres de l'arrivée, pour terminer au final deuxième à Bergame, encore.

« J’ai essayé d’aller le plus vite possible, mais Tadej était encore le plus fort » Après l'arrivée, Remco Evenepoel ne pouvait que constater qu'il n'y avait rien à faire, lâchant un aveu sans concession, comme rapporté par cyclismactu.net : « J’ai fait ma course, je me sentais encore bien et je suis content du résultat, surtout au vu des sensations. Terminer la saison à ce niveau, c’est très satisfaisant. Tadej était déjà très fort dès le pied de la montée, puis il a attaqué. Mon objectif, c’était vraiment de rester concentré sur ma propre course et de donner le maximum. J’ai essayé d’aller le plus vite possible, mais Tadej était encore le plus fort ».