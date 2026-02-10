Cyclisme : Le lieutenant de Vingegaard parle de l'après Simon Yates

Début janvier, à quelques jours de l'ouverture de la saison, Simon Yates, vainqueur du Giro l'an dernier et premier lieutenant de Jonas Vingegaard pour le Tour de France, a contre toute attente mis un terme à sa carrière, laissant l'équipe Visma-Lease A Bike sans possibilité de le remplacer. Sepp Kuss, l'un des autres lieutenants de Vingegaard en montagne, a évoqué ces dernières heures les conséquences que cela aura sur l'équipe hollandaise pour le Tour.
« Il était prévu que Simon mène la course sur certains parcours, et nous devrons revoir notre stratégie »
Fatalement, ce départ surprise a crée une onde de choc au sein de l'équipe hollandaise, qui va devoir trouver une parade en vue du mois de juillet notamment. Autre membre de la garde rapprochée de Jonas Vingegaard sur le Tour, le grimpeur américain Sepp Kuss a été questionné sur le sujet à l'occasion d'un entretien avec Wielerflits : « En interne, beaucoup de choses devront changer au niveau de la planification et du calendrier. Il était prévu que Simon mène la course sur certains parcours, et nous devrons revoir notre stratégie. Pour le Tour de France, on souhaite toujours avoir la meilleure équipe possible au départ. Sans lui, il faudra envisager d'autres coureurs ou adapter notre stratégie ».
« Simon était un excellent coureur, mais nous n'avons pas d'autre choix que de tourner la page »
Et ce changement de stratégie pourrait-il concerner Sepp Kuss lui-même ? Pourrait-il être amené à prendre du galon, au point d'être lui aussi responsabilisé sur le général du Tour de France, pour mener une stratégie multi-menace à l'instar de qu'il était envisageable de faire avec Simon Yates ? Sepp Kuss a répondu en toute franchise sur le sujet : « Vais-je prendre plus d'importance ? Je ne m'avancerais pas à le dire. Personnellement, le départ de Simon ne changera pas grand-chose pour moi. Comprenez-moi bien : remplacer quelqu'un comme Simon au pied levé n'est pas chose facile. Et encore moins dans les deux prochaines années. Simon était un excellent coureur, mais nous n'avons pas d'autre choix que de tourner la page ». Si l'on en croit les propos du grimpeur américain, si changement de stratégie il y a, il ne devrait pas passer par sa promotion interne.