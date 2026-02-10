Cyclisme : Le lieutenant de Vingegaard parle de l'après Simon Yates

Alexandre Higounet

Au début du mois de janvier, à quelques jours de la reprise de la compétition, et alors qu'il avait effectué toute la préparation et que son programme de courses était établi, Simon Yates, le lieutenant numéro un de Jonas Vingegaard sur le Tour de France, a contre toute attente mis un terme à sa carrière, laissant l'équipe Visma-Lease A Bike sans possibilité de le remplacer, aucun coureur de sa dimension n'étant disponible sur le marché à cette date.

« Il était prévu que Simon mène la course sur certains parcours, et nous devrons revoir notre stratégie » Fatalement, ce départ surprise a crée une onde de choc au sein de l'équipe hollandaise, qui va devoir trouver une parade en vue du mois de juillet notamment. Autre membre de la garde rapprochée de Jonas Vingegaard sur le Tour, le grimpeur américain Sepp Kuss a été questionné sur le sujet à l'occasion d'un entretien avec Wielerflits : « En interne, beaucoup de choses devront changer au niveau de la planification et du calendrier. Il était prévu que Simon mène la course sur certains parcours, et nous devrons revoir notre stratégie. Pour le Tour de France, on souhaite toujours avoir la meilleure équipe possible au départ. Sans lui, il faudra envisager d'autres coureurs ou adapter notre stratégie ».