Cyclisme : Le jour où Pogacar a été repéré...

Alexandre Higounet

Champion du monde pour la deuxième fois d'affilée, au bout d'un raid extraordinaire de plus de100 kilomètres, quelques semaines seulement après sa quatrième victoire dans le Tour de France, Tadej Pogacar domine le cyclisme mondial. On en sait plus désormais sur comment le phénomène avait été repéré à l'époque par le staff de l'équipe UAE...

En remportant son deuxième titre de champion du monde après un raid de plus de 100 kilomètres, Tadej Pogacar domine plus que jamais le cyclisme mondial avec son équipe UAE Team Emirates. A l'occasion d'une enquête de L'Equipe sur le phénomène slovène, on en apprend plus sur ses débuts dans le vélo, et notamment sur ce qui a décidé le staff de l'équipe UAE, et notamment le boss du sportif Joxean Fernandez Matxin, à miser sur lui.

« Il s'est demandé qui était ce petit garçon, qu'il croyait largué en train de courir après le peloton » Au tout début, c'est Andrej Hauptman, aujourd'hui directeur sportif chez UAE et alors en charge de repérer des talents, qui avait signalé son nom à Fernandez Matxin après l'avoir vu seul dans la nature sur son vélo en pleine course, comme le raconte dans L'Equipe la mère de Pogacar, Marjeta : « Il s'est demandé qui était ce petit garçon, qu'il croyait largué en train de courir après le peloton. Mais Tadej n'était pas largué : il avait attaqué dès le départ de la course et pris presqu'un tour d'avance sur tout le monde ».