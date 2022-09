Cyclisme

Cyclisme : Le clan Alaphilippe donne une incroyable nouvelle

Publié le 6 septembre 2022 à 20h35 par Thibault Morlain

Cette saison, la malchance ne cesse de frapper Julian Alaphilippe. Double champion du monde en titre, le Français avait à coeur de briller. Toutefois, à cause d’une lourde chute, il a loupé le Tour de France. Revenu à la compétition, il est incertain pour les Mondiaux après s’être blessé à la Vuelta. Mais les derniers échos du clan Alaphilippe rassurent un peu…

Julian Alaphilippe ira-t-il chercher un troisième titre de champion du monde consécutif ? Alors que le rendez-vous est pris à la fin du mois de septembre en Australie, la question est de savoir si le coureur de la Quick-Step Alpha Vinyl pourra être présent au départ. En effet, le doute est entier suite à la nouvelle blessure du Français survenue durant le Tour d’Espagne. Alaphilippe avait décidé de s’aligner sur la Vuelta afin de préparer au mieux les Mondiaux, son grand objectif de la fin de saison. Et le compagnon de Marion Rousse était plus motivé que jamais après son début de saison galère, marqué par une grosse chute à Liège-Bastogne-Liège, ce qui l’avait empêché de prendre le départ du Tour de France. Finalement, tout pourrait s’écrouler pour Julian Alaphilippe qui pourrait donc manquer à l’appel aux Mondiaux. A moins que…

« L'épaule était complètement déboîtée »

Suite à la chute de Julian Alaphilippe, Franck Alaphilippe, cousin et entraîneur du Français, n’avait pas vraiment donné de bonnes nouvelles. « Il n'a pas lâché dans la tête, ce qui est déjà beaucoup car il était au fond du trou au soir de la chute, mais il a encore mal. L'épaule était complètement déboîtée, ce n'est tout de même pas anodin. Il va reprendre sur home-trainer et on va voir comment il réagit. Pour l'instant, c'est impossible de prévoir quoi que ce soit », avait-il expliqué.

Cyclisme : Énorme inquiétude pour Julian Alaphilippe, Voeckler en panique https://t.co/orJ9CfTtFB pic.twitter.com/K02YOj8NWJ — le10sport (@le10sport) September 3, 2022

« Ça s'améliore de jour en jour »

Mais voilà que le pessimisme a visiblement laissé place à l’optimisme dans le clan Alaphilippe. En effet, dans des propos rapportés par L’Equipe , Franck Alaphilippe a fait un nouveau point concernant l’état de santé de Julian. Et cela semble s’améliorer pour le coureur de la Quick-Step Alpha Vinyl : « Ça s'améliore de jour en jour. Il doit rester prudent car l'épaule est encore douloureuse et peut se redéboîter facilement en cas de choc, mais ce qu'il montre depuis trois jours est plutôt très encourageant. Si on ne cherchait pas à être excessivement prudent, il pourrait déjà reprendre un entraînement quasi normal. Tout va revenir dans l'ordre. Il faudra refaire un point à la fin de la semaine mais la perspective de pouvoir tenir ses objectifs de fin de saison. l'a complètement reboosté ».

Voekcler et la présence d’Alaphilippe