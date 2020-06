Cyclisme

Cyclisme : La grande annonce de Romain Bardet sur son avenir !

Publié le 5 juin 2020 à 20h35 par J.-G.D. mis à jour le 5 juin 2020 à 20h38

En fin de contrat avec AG2R-La Mondiale au terme de la saison, Romain Bardet se penche sur les toutes les possibilités qui s'offrent à lui.

Il n’a connu qu’AG2R-La Mondiale depuis ses débuts en professionnel (2012). Romain Bardet est dans sa neuvième saison au sein de la formation tricolore, avec un objectif cette année : le Tour de France. En marge de la Grande Boucle (29 aout au 20 septembre), le Tricolore devra se pencher sur son avenir, lui qui arrivera au terme de son contrat d’ici quelques mois. Le futur de Bardet sera donc au centre des discussions, et le natif de Brioude se confie sur la suite de sa carrière via L'Équipe ce vendredi soir.

« J'étudie toutes tes opportunités »