Cyclisme : Il lance un projet fou pour Jonas Vingegaard !

Alexandre Higounet

Sa victoire au Tour d'Espagne, faisant suite à un nouvel échec au Tour de France face à Tadej Pogacar, pourrait-elle donner des idées à Jonas Vingegaard ? On peut le supposer puisque le leader danois du Team Visma-Lease A Bike envisage de jouer le Giro l'an prochain avant le Tour. Certains vont même plus loin et évoque la possibilité d'un projet fou pour lui après son abandon prématuré aux Championnats d'Europe, qui tend à confirmer son peu d'intérêt pour les courses d'un jour...

La dernière sortie de Jonas Vingegaard sur une course d'un jour, où il s'est avéré une nouvelle fois inexistant à l'occasion des championnats d'Europe en Ardèche sur un terrain très vallonné et exigeant qui aurait pourtant pu lui convenir, doublée de sa victoire récente au Tour d'Espagne, va-t-elle marquer un tournant dans l'esprit du Danois ? Il est trop tôt pour le dire. Une chose est sûre, le fait d'avoir gagné la Vuelta a clairement incité le leader du Team Visma-Lease A Bike à détourner un peu son regard du Tour de France, pour envisager d'autres options. L'an prochain, Vingegaard devrait ainsi jouer la victoire dans le Giro, et cela n'est certainement pas le fait du hasard. Pourrait-il aller encore plus loin ?

Sa victoire dans la Vuelta lui a donné des idées... Peu de temps après l'arrivée des championnats d'Europe, un projet fou a en effet été évoqué autour du Danois, celui de disputer les trois Grands Tours la saison prochaine. L'idée a été défendue par le journaliste danois d'Eurosport, Anders Mielke, ce qui tend à indiquer qu'elle a déjà été discutée dans l'entourage du coureur.