Cyclisme : Hinault-Vingegaard, le match retour !

A l’occasion d’un entretien accordé à cyclismactu.net il y a quelques semaines, Bernard Hinault avait pointé du doigt l’arrêt prématuré de la saison de Jonas Vingegaard, émettant des doutes sur les motivations du Danois et sur son amour de la course. Vingegaard lui a répondu ces dernières heures…

Il y a quelque temps, à l’occasion d’un entretien accordé à cyclismactu.net, Bernard Hinault, l’ancien quintuple vainqueur du Tour de France, s’en était pris à Jonas Vingegaard, dont il mettait en question l’envie de courir suite à l’arrêt prématuré de sa saison, dès le milieu du mois d’août.

« Vingegaard donne l’impression de moins aimer la course que Pogacar »

Hinault avait notamment commenté : « Ce n'est pas le premier qui fait ça. Par le passé, beaucoup de coureurs ayant performé sur le Tour se sont dit : ‘’La vie est belle, pourquoi je continuerais à me battre’’. On peut se demander s'ils aiment faire du vélo car si on aime le vélo, on aime courir et on aime gagner. Vingegaard donne l'impression de moins aimer la course qu'un Pogacar ou qu'un Evenepoel ».

« Quand on dit quelque chose comme ça… »

Les propos de Bernard Hinault ont visiblement été relayés au Danemark et à l’occasion d’un entretien avec le média danois EkstraBladet, le leader de l’équipe Visma-Lease A Bike a été questionné sur le sujet. Vingegaard a répondu, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Quand on dit quelque chose comme ça, on ne prend peut-être pas en compte ce qui m'est arrivé cette année. Il est évident que si je n'avais pas eu cet accident, j'aurais participé à plus de courses. C'est comme ça. Je ne pense pas qu'il prenne en compte les conséquences pour moi, à savoir que j'ai chuté et que j'ai dû me préparer pour le Tour de France. Une saison de cyclisme, c'est savoir donner et prendre, et s'adapter aux aléas. Avec cet accident, je ne pense pas qu'on puisse attendre de moi que je sois au meilleur niveau pour le reste de la saison. Je ne pense pas non plus qu'il mesure la gravité de ce que j'ai traversé. Beaucoup sous-estiment ce qu'il m'a fallu pour me préparer pour le Tour de France ». Il est clair que la lecture des événements de Bernard Hinault, selon laquelle Vingegaard a arrêté vite sa saison après avoir « assuré » une deuxième place au Tour de France, quelque part dans l’idée de maintenir sa cote, apparaît particulièrement sévère pour le Danois compte tenu de la grave chute qu’il a subie au Tour du Pays Basque et de l’épreuve tant physique que psychologique qu’il a dû affronter. Dans ce contexte, la réponse du Danois apparaît au final très mesurée.