Cyclisme : Gaudu-Martinez-Madouas, Madiot acte le nouveau pouvoir

Avec le départ à la retraite de Thibaut Pinot, auquel s’ajoute la fin de contrat d’Arnaud Démare, qui a signé chez Arkea-Samsic, les deux grands leaders de la Groupama-FDJ sur la dernière décennie s’en sont allés, laissant la place à l’exercice d’un nouveau leadership, comme Marc Madiot l’a entériné lors de son interview accordée à cyclismactu.net.

A l’occasion d’un entretien accordé à cyclismactu.net , Marc Madiot a évoqué le changement d’ère qui intervient cet hiver à la Groupama-FDJ, avec la retraite de Thibaut Pinot et le départ d’Arnaud Démare, qui ouvrent la porte à un nouveau leadership, incarné par David Gaudu et les deux grands espoirs Lenny Martinez et Romain Grégoire, sans oublier Valentin Madouas pour les classiques. Après les années Casar et McGee, à qui Pinot et Démare avaient succédé, la nouvelle génération arrive à l’heure pour prendre la relève. Un changement qui nécessitera de nouveaux arbitrages et de nouveaux équilibres au sein de l'équipe, que la saison 2024 devrait permettre de trouver, même si le staff devra veiller à ce que les choses se passent naturellement.

« Ainsi va la vie d’une équipe sportive »

Madiot a notamment déclaré : « Oui, le temps passe, les années s'enchaînent, se succèdent. La preuve, Thibaut a passé 14 années avec nous et on ne les a pas vues passer. Il faut anticiper et la vie est un éternel recommencement. Des coureurs partent, d'autres arrivent, ainsi va la vie d'une équipe sportive. Je suis quand même là depuis un bon nombre d'années, donc progressivement et successivement les effectifs évoluent et bougent. Je me souviens encore de l'époque Sandy Casar, Jacky Durand, Bradley McGee et autres. Aujourd'hui, c'est l'époque Démare-Pinot qui se termine. Maintenant on a les David Gaudu, Valentin Madouas, Romain Grégoire, Lenny Martinez... qui s'installent ».

« Arnaud Démare ? Je sais qu’on aura des contacts un jour »