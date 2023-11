Cyclisme : Alaphilippe-Voeckler, décision rapide pour les JO !

Alexandre Higounet

Lors d’un entretien accordé à cyclismactu.net, Thomas Voeckler, aujourd’hui sélectionneur de l’équipe de France, a évoqué la perspective des Jeux Olympiques l’été prochain. Entre les lignes, on peut en tirer certaines conclusions, notamment au sujet d’une éventuelle participation de Julian Alaphilippe. Analyse.

A l’occasion d’un entretien accordé à cyclismactu.net , Thomas Voeckler, le sélectionneur de l’équipe de France, a évoqué la saison 2024, qui sera notamment marquée par la présence des Jeux Olympiques, qui pourrait bien chambouler les programmes des coureurs. Selon Voeckler, le parcours vallonné de l’épreuve sur route, suffisamment exigeant pour faire la sélection mais pas suffisamment pour éliminer tous les sprinters, laisse beaucoup de scénarii ouverts : « Il faut se casser la tête pour imaginer comment ça peut se passer. Le truc, c'est que le parcours était vraiment super dur à Tokyo, c'était un chantier. Il fallait des purs grimpeurs à Tokyo et éventuellement un gars pour faire le boulot, mais ça va être complètement différent à Paris. Ce n'est pas facile de donner le scénario. Mais je trouve ça bien qu'il y ait un côté différent pour les JO, que ce soit une course à part. Quand vous voyez le niveau d'un Philipsen en forme, ça ne sera pas un problème pour lui par exemple. Après, ça dépend aussi de comment ça va courir. Je pense qu'un sprinteur peut être champion olympique, mais je crois qu'un puncheur peut l'être aussi. La distance va jouer beaucoup ».

Laporte et Alaphilippe collent au portrait-robot dessiné par Voeckler…

S’il n’a pas cité de noms, Voeckler a confié qu’il avait déjà une idée sur certains profils pour la sélection, qui sera réduite puisque seuls quatre coureurs peuvent au maximum être alignés : « Des coureurs se détachent pour la sélection ? Bien sûr que j'avance déjà de mon côté. J'ai des noms en tête, des scénarios en tête, mais il faut aussi être patient car il peut se passer beaucoup de choses dans le vélo lors des prochains mois ». Il y a fort à parier, cependant, qu’un sprinteur passe partout comme Christophe Laporte, et un puncheur de haut vol comme Julian Alaphilippe, y figurent.

« Le Tour avant les JO ? On ne peut pas décider au dernier moment »