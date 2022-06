Cyclisme

Tour de France : La terrible confidence de Christopher Froome

Publié le 10 juin 2022 à 16h35 par La rédaction

Fragilisé par des soucis de santé, Christopher Froome compte bien revenir sur le devant de la scène. Vainqueur du Tour de France à 4 reprises, le coureur semble en meilleur forme. Aligné sur le circuit du Dauphiné Libéré, le Britannique s’est confié sur son état de santé et met en doute sa potentielle participation à la grande boucle française…

Les signaux semblent encourageants pour Christopher Froome. Arrivé 11ème de la classique du Mercantour, le quadruple vainqueur du Tour de France a repris du poil de la bête. Aligné sur le circuit du Dauphiné libéré, le Britannique s’est confié sur son état de santé dans les colonnes de L’Équipe : « Je sens clairement que les choses vont enfin dans la bonne direction. En fait, j'ai passé les deux, trois dernières années à travailler énormément pour revenir là où j'en suis aujourd'hui, à pouvoir simplement me concentrer sur être un coureur cycliste à nouveau. Pour la première fois depuis ma grosse chute de 2019, je me sens comme s'il n'y avait plus rien qui m’empêchait. Ce qui me manque désormais, ce sont des séances d'entraînement et des courses difficiles pour refaire mon retard. Mais depuis le début du Dauphiné, je sens que je peux me trouver davantage en tête de course, plutôt que de juste essayer de m'accrocher, comme précédemment. J'ai l'impression que je bouge plus facilement dans le peloton. Du point de vue des sensations, ça me donne de la motivation pour continuer ». Christopher Froome n’en démord pas, il veut effectuer son retour sur les grands circuits : « Depuis la fin du mois de janvier, début février, j'ai senti que pour la première fois je n'avais plus de douleurs dans la hanche, plus de raideurs causées par la chute, parce qu'évidemment j'avais plein de tissus musculaires mous qui étaient affectés parce qu'ils entourent des pièces métalliques, des plaques, des vis. Pour la première fois, je ne sentais plus rien dans cette zone, je n'avais plus de brûlures, c'est là que je me suis dit, c'est génial, désormais j'ai quelques mois devant moi pour me préparer pour la partie la plus importante de la saison, l'été, autour du Tour de France et de la Vuelta. Et depuis, j'ai le sentiment que mon corps répond bien ».

Feeling a little off the last few days 😣 C’est la vie! Nothing serious so I’ll just keep hammering on as best I can 😉👍 #dauphine pic.twitter.com/TDS9sdJyNk — Chris Froome (@chrisfroome) June 10, 2022

« Pas du tout de garanties pour le Tour de France »