Cyclisme : Evenepoel veut sa revanche

Alexandre Higounet

Quelques jours après être sorti frustré de l'épreuve sur route des Mondiaux au Rwanda, avec le sentiment de ne pas avoir réellement pu défendre ses chances face à Pogacar, avec qui il se sentait pourtant en mesure de lutter, Remco Evenepoel arrive aux Championnats d'Europe avec un fort sentiment de revanche. Cela commence aujourd'hui avec le contre-la-montre, en attendant le match retour dimanche avec le champion slovène...

Dimanche soir, au sortir de l'épreuve en ligne des championnats du monde, qu'il a terminé à la deuxième place, Remco Evenepoel était frustré de ne pas réellement avoir pu défendre ses chances du fait des incidents technique subis aux moments clés de la course, notamment lors de l'ascension du Mont Kigali, là où Pogacar a fait la différence. Alors qu'il se sentait capable de marquer un grand coup en dominant une deuxième fois le Slovène après l'avoir largement battu dans le contre-la-montre, Evenepoel a dû subir sa loi implacable.

« J'ai déjà battu tout le monde ici sur différents parcours, donc je n'ai pas peur de les affronter à nouveau » Après la course, le champion belge n'en démordait pas, il aurait pu rester au contact de Tadej Pogacar et faire le match pour le titre : « Deux événements se sont produits à des moments vraiment difficiles de la course. J'ai notamment heurté un trou juste avant le mont Kigali, ce qui a fait affaisser ma selle. À cause de cette position, mes ischio-jambiers se sont complètement contractés, ce qui m'a empêché de développer ma puissance. Après quatre heures de course, ça se ressent vraiment. Pogacar a lancé son attaque juste au moment où j'avais une crampe. J'ai dû revenir deux fois en arrière, et c'était trop. Sans cette malchance, je pense que j'aurais pu le suivre dans la montée ».