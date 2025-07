Cyclisme : Evenepoel doit-il quitter Soudal-Quickstep pour gagner le Tour de France ? Il répond cash !

Remco Evenepoel s’est fixé depuis deux ans l’objectif de décrocher un jour le maillot jaune du Tour de France. Et s’il a progressé en ce sens, au point de disposer d’une petite marge de manœuvre cet été, Bradley Wiggins affirme sans détour qu’il lui manque une très grosse équipe à ses côtés...

Pour profiter du marquage Vingegaard-Pogacar, Evenepoel aura besoin de relais

Interrogé par Sporza, Bradley Wiggins, l’ancien vainqueur, a détaillé où se situait la marge de manœuvre d’Evenepoel pour le maillot jaune, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Remco Evenepoel est un coureur exceptionnel. Bien sûr, ce sera difficile, mais il a maintenant l'expérience de l'année dernière. Il sait qu'il peut tenir le coup pendant trois semaines [...] Evenepoel doit tirer parti d'un éventuel jeu du chat et de la souris entre Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard. Il doit tenir le plus longtemps possible dans les montées, puis profiter des contre-la-montre pour rattraper son retard. Il ne doit pas oublier qu'il dispose lui aussi d'atouts, comme le contre-la-montre. Les deux autres (Pogacar et Vingegaard) en sont jaloux. Quand il sera dans un bon jour, il pourra se mesurer à eux ».