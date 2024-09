Cyclisme : Comment TotalEnergies se relève du « non » de Julian Alaphilippe

Alexandre Higounet

Alors qu’elle avait misé très gros sur une signature de Julian Alaphilippe, notamment dans l’optique du Tour de France, l’équipe TotalEnergies a dû repartir sur un autre projet depuis le « non » du double champion du monde, en essayant de profiter de la marge de manœuvre laissée par la non-arrivée du champion tricolore.

Si dans le courant du mois d’août, le Team Total Energies a enregistré une très mauvaise nouvelle avec l’échec des négociations avec Julian Alaphilippe, qui a finalement opté pour l’offre de l’équipe Tudor, l’état-major de la formation vendéenne s’est rapidement tourné vers l’avenir pour compenser cette perte, qui fragilise fatalement en vue d’une invitation au Tour de France l’an prochain.

« L'équipe est solide, elle va faire sa 26e saison l'an prochain »

Jean-René Bernaudeau, le patron du Team Total Energies, ne l’a pas caché à l’occasion d’un entretien accordé à Centre Presse : « On y a cru. Julian aurait été un accélérateur pour les invitations. Mais l'équipe est solide, elle va faire sa 26e saison l'an prochain. C'est comme ça. Julian ne sera pas chez nous, c'est dommage. Le projet Tudor est un beau projet comme celui d'Uno X. Est-ce que je crains que nos invitations se réduisent ? Le marché est comme il est. Je ne m'occupe pas de ça. Les organisateurs feront leur choix. TotalEnergies fait son travail. Ceux qui nous gouvernent doivent savoir comment notre équipe se positionne. Peut-être que ça serait une alerte pour le cyclisme de demain ».

Des prolongations très importantes relancées

Malgré ce contretemps, Bernaudeau a rapidement rebondi, réorientant une partie du budget monopolisé par une arrivée d’Alaphilippe pour tout d’abord prolonger des coureurs très importants pour l’équipe, qui dans un premier temps étaient annoncés sur le départ. Ainsi, si rien n’est officiel, les prolongations de Steff Cras et Sandy Dujardin, deux atouts majeurs, sont annoncés en très bonne voie. Une prolongation de Steff Cras, qui a démontré qu’il avait le niveau pour être un vrai leader de Grands Tours, s’annonce particulièrement importante dans l’optique du Tour de France la saison prochaine. En marge de ces prolongations de premier ordre, l’équipe TotalEnergies devraient rapidement officialiser un certain nombre de recrues selon JRB : « On va annoncer dans quelques jours six recrues. Il fallait augmenter le nombre de coureurs (de 23 à 25-26) pour courir plus et aller chercher ces « putains » de points. Il y aura une à deux promotions du Vendée U ». Outre l’espoir Ryan Boulahoitte issu du Vendée U, plusieurs coureurs très prometteurs de l’échelon national, comme Joris Delbove, Alexandre Delettre ou encore Valentin Retailleau, sont annoncés, avec l’objectif de renouveler les très bons coups Jegat et Gachignard, ce qui densifierait indéniablement l’effectif.