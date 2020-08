Cyclisme

Cyclisme : Démare affiche des grandes ambitions !

Publié le 5 août 2020 à 20h35 par La rédaction

A la suite de sa victoire lors du Milan–Turin, le coureur français Arnaud Démare a fait le point sur ce qu’on peut attendre de la Groupama-FDJ cette saison.

Première victoire pour Arnaud Démare et la Groupama FDJ depuis la reprise ! A quelques semaines du Tour de France, le coureur français s’est imposé lors du Milan–Torino, plus vieille course du calendrier annuel, dont la première édition a eu lieu en 1876. A la suite de cette belle performance, le vainqueur de Milan–San Remo 2016 s’est exprimé sur la saison à venir.

« Je sens que l’on est vraiment une marche au-dessus »