Cyclisme : Alaphilippe, une grande surprise à venir ?

Alexandre Higounet

Alors qu’il est en quête d’une victoire pour donner de la consistance à sa première saison chez Tudor Cyclling, marquée pour l’instant par une campagne de classiques très intéressante où il aura manqué la réussite et un Tour de France décevant, Julian Alaphilippe a montré des signes très encourageants la semaine dernière. Au point d’espérer une belle surprise dans les prochaines semaines...

Jusqu’à maintenant, Julian Alaphilippe n’a pas sportivement apporté tout ce que l’on pouvait attendre de lui chez Tudor Cycling. La raison principale tient en un manque de résultats tangibles. Si lors de la campagne des classiques, le double champion du monde s’était pourtant montré encourageant, étant par exemple en route pour un podium à 10 kilomètres de l’arrivée de Liège-Bastogne-Liège avant d’être rattrapé par des crampes, son Tour de France, en revanche, s’est avéré extrêmement décevant.

«Ils me disent merci» : Marion Rousse a changé leur vie ! https://t.co/C4p9o6ktgw — le10sport (@le10sport) September 6, 2025

Premier résultat tangible au Tour de Grande Bretagne Autant dire que la fin de saison s’avère particulièrement importante pour Alaphilippe, qui doit transformer en résultat sa très bonne condition physique montrée au printemps et faire oublier son Tour de France anonyme. De retour cette semaine au Tour de Grande Bretagne, le leader tricolore semble sur la bonne voie, terminant la course à la troisième place au classement général final, alors que le niveau était relevé. A la fin, le champion français n’a pas caché sa joie, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Je suis vraiment heureux de ce résultat et d’offrir à l’équipe mon premier podium sur un classement général. Nous avons couru en équipe toute la semaine en prenant nos responsabilités, en nous battant pour la victoire et en essayant différentes stratégies. Nous n’avons pas décroché la victoire, mais avec deux deuxièmes places et un podium au général, c’est quand même un très bon résultat. Je suis content de pouvoir récompenser le travail des coureurs comme du staff. C’était une très bonne semaine ».