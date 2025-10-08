Cyclisme : Alaphilippe se fixe un dernier objectif...

Alexandre Higounet

Après un mois de septembre conséquent, marqué par une victoire en classique World Tour au Grand Prix de Québec, Julian Alaphilippe a confirmé son excellente condition en cette fin de saison hier sur les Trois Vallées Varésines, prenant la troisième place derrière le vainqueur Tadej Pogacar. Le Français n'a pas caché que cela le motivait avant un dernier grand rendez-vous cette saison...

Alors qu'il a longtemps couru après une excellente condition qu'il pourrait de surcroit conserver sur la durée, Julian Alaphilippe semble enfin y être parvenu depuis sa reprise au début du mois de septembre. Malgré une maladie qui l'a affecté lors des championnats du monde au Rwanda, le leader de Tudor Cycling a démontré hier à l'occasion des trois Vallées Varésines en Italie qu'il avait gardé le niveau qui lui avait valu de lever les bras à nouveau sur une classique World Tour, le Grand Prix de Québec.

Un résultat parlant hier... Julian Alaphilippe a en effet terminé troisième de la course italienne hier, alors que le plateau était relevé, à l'image du vainqueur Tadej Pogacar, et que le parcours très exigeant ne laissait aucune chance au moins fort.