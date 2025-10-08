Cyclisme : Alaphilippe se fixe un dernier objectif...

Après un mois de septembre conséquent, marqué par une victoire en classique World Tour au Grand Prix de Québec, Julian Alaphilippe a confirmé son excellente condition en cette fin de saison hier sur les Trois Vallées Varésines, prenant la troisième place derrière le vainqueur Tadej Pogacar. Le Français n'a pas caché que cela le motivait avant un dernier grand rendez-vous cette saison...
Alors qu'il a longtemps couru après une excellente condition qu'il pourrait de surcroit conserver sur la durée, Julian Alaphilippe semble enfin y être parvenu depuis sa reprise au début du mois de septembre. Malgré une maladie qui l'a affecté lors des championnats du monde au Rwanda, le leader de Tudor Cycling a démontré hier à l'occasion des trois Vallées Varésines en Italie qu'il avait gardé le niveau qui lui avait valu de lever les bras à nouveau sur une classique World Tour, le Grand Prix de Québec.
Un résultat parlant hier...
Julian Alaphilippe a en effet terminé troisième de la course italienne hier, alors que le plateau était relevé, à l'image du vainqueur Tadej Pogacar, et que le parcours très exigeant ne laissait aucune chance au moins fort.
« Cela me donne de la motivation »
Un résultat probant qui n'est pas sans donner des idées et des espoirs au double champion du monde à quelques jours du Tour de Lombardie, comme il l'a confirmé après l'arrivée hiver, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « C’est agréable de monter sur le podium. En équipe, nous voulions rendre la course difficile, sans trop nous préoccuper de la supériorité de Tadej Pogacar et de son équipe. Pendant un moment, Michael (Storer) était dans la poursuite, mais quand nous avons vu que nous ne pouvions pas combler l’écart, nous avons essayé d’obtenir le meilleur résultat possible à l’arrivée pour être satisfaits de la course et du podium. La course elle-même était déjà dure et nous avons tenté de la rendre encore plus exigeante : à 100 km de l’arrivée, j’ai participé à plusieurs attaques, Michael était dans la poursuite et nous avons toujours été bien placés. Au final, le plus fort a gagné… Cela me donne de la motivation pour ma dernière course de la saison, le Tour de Lombardie ». Alors, un podium pour Alaphilippe samedi soir en Lombardie ? Pas si impossible...