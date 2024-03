Cyclisme : Accusé de meurtre, un ancien champion du monde passe devant le tribunal

Arnaud De Kanel

Sacré deux fois champion du monde de contre-la-montre de cyclisme sur route, Rohan Dennis fait les gros titres en Australie. L'ancien coéquipier de Jonas Vingegaard est accusé du meurtre de sa propre femme, Melissa Hoskins, décédée fin décembre après avoir été percutée par un véhicule que conduisait Dennis. Ce dernier est passé devant le tribunal pour la première fois mercredi dernier.

Ancienne star du peloton, Rohan Dennis ne fait plus parler de lui dans la rubrique sportive mais dans celle des faits divers. Inculpé pour « homicide involontaire par conduite imprudente et mise en danger de la vie d'autrui », l'ancien champion du monde de contre-la-montre est suspecté d'avoir tué sa femme. Il est d'ailleurs passé devant le tribunal la semaine passée.

Dennis suspecté d'avoir tué sa femme

Vainqueur, entre autres, d'une étape sur le Tour de France en 2015, ainsi qu'une étape sur le Giro et deux lors de la Vuelta, de deux titres de champion du monde de contre-la-montre sur route en individuel mais également en équipe, et d'une médaille de bronze en individuel aux Jeux olympiques 2020, Rohan Dennis décidait de prendre sa retraite il y a un an alors qu'il lui restait encore une année de contrat avec la Jumbo-Visma. Mais il ne vit pas une retraite dès plus paisible car il a perdu la mère de ses deux enfants fin décembre. Melissa Hoskins a en effet succombé à ses blessures à l'hôpital après avoir été percuté par le véhicule de son mari. La police australienne en a fait son principal suspect.

Retour devant le tribunal au mois d'août