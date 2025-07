Alaphilippe : La grande frayeur de Marion Rousse !

Présent au départ de ce Tour de France 2025, Julian Alaphilippe va bien évidemment vouloir montrer qu’il a toujours ses jambes d’il y a quelques années. Il faut dire que depuis sa terrible chute lors de Liège-Bastogne-Liège en 2022, c’est beaucoup plus compliqué pour le double champion du monde. Alaphilippe a échappé de peu au drame et Marion Rousse, sa compagne, était d’ailleurs aux commentaires de France Télévisions. Pour elle, ça a bien évidemment été difficile à vivre.

En 2022, Julian Alaphilippe se présentait à Liège-Bastogne-Liège avec l’étiquette de favori. Mais voilà que le Français a fini dans le ravin et les images du Français ne pouvant plus bouger sur le bord de la route ont fait froid dans le dos à tout le monde. Le verdict était d’ailleurs terrible pour Alaphilippe , victime notamment d'un pneumothorax, de deux côtes et d'une omoplate cassées. Un douloureux souvenir pour le coureur de la formation Tudor , mais également pour sa compagne, Marion Rousse , qui était elle alors aux commentaires de ce Liège-Bastogne-Liège sur France Télévisions.

« Là, tu te dis que tu vas mourir »

Récemment, Marion Rousse était déjà revenue sur ce terrible souvenir avec Julian Alaphilippe. La consultante sur France Télévisions confiait alors : « Julian, il y a des chutes malheureusement, j’en ai commenté beaucoup. Liège-Bastogne-Liège, c’était presque son objectif principal de la saison, tu sais qu’il est prêt, la chute intervient et là tu sens que c’est grave et qu’il ne bouge pas. Tu vois la réaction de Romain Bardet qui est inquiet. Julian a eu des perforations au niveau des poumons, je crois que c’est 6 cotes fracturées, l’omoplate, la clavicule. Je ne sais même plus, mais il y avait encore plus de trucs. C’était dur parce qu’il était touché de partout en fait. Presque tous les membres étaient touchés et en fait ce qu’il l’a traumatisé sur le coup c’est que lui quand il est allongé, il ne peut plus respirer et bouger. Là, tu te dis que tu vas mourir, tu penses que tu vas mourir. Ça aurait pu être beaucoup plus grave ».