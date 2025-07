Dopage - Alaphilippe : La grosse annonce de Marion Rousse

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A quelques jours du début du Tour de France, Marion Rousse et Christian Prudhomme ont accordé une interview à Ouest-France et n'ont pas échappé à la question sur le dopage dans le cyclisme. Mais Marion Rousse a rappelé qu'en vivant avec Julian Alaphilippe, elle avait pu constater l'efficacité du système antidopage.

A quelques heures du départ du Tour de France, le duel opposant Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar fait saliver les fans de cyclisme. Cependant, la domination des deux coureurs risquent de relancer les débats sur le dopage. Cependant, Marion Rousse, présidente du Tour de France Femmes et compagne de Julian Alaphilippe, est très bien placée pour savoir que les coureurs sont contrôlés très régulièrement et de façon aléatoires.

Marion Rousse évoque le dopage dans le cyclisme « C’est une question à laquelle on ne peut pas répondre, parce qu’on n’en sait rien. Ce que je sais, c’est qu’il y a des contrôles antidopage. Et je suis bien placée pour le savoir, parce que je vis avec un coureur cycliste. Il n’est pas rare d’avoir des contrôleurs antidopage qui sonnent à notre porte à 6 h du matin. Est-ce qu’il n’y a plus de tricheurs ? Je ne peux pas dire non, mais je n’en sais rien. Le peloton reflète la société actuelle, je pense qu’il y aura toujours des tricheurs. Mais nous, qui sommes-nous pour savoir qui triche ou pas ? », se demande-t-elle dans une interview accordée à Ouest-France.