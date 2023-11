Alaphilippe annonce un gros objectif pour 2024

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Julian Alaphilippe a vécu une dernière année galère. Le double champion du monde peine à retrouver son niveau depuis sa lourd chute à Liège-Bastogne-Liège en 2022. Mais le Français est prêt à en découdre et à relever la tête. Son premier objectif devrait être le Tour des Flandres en mars prochain.

A 31 ans, Julian Alaphilippe est toujours à la recherche de son meilleur niveau. Le Français a vécu une dernière année galère, son meilleur résultat étant une victoire à la Faun Ardèche Classic. Les autres résultats n'ont pas été marquants pour le coureur de la Soudal-Quick Step, qui entre dans sa dernière année de contrat. La prochaine saison revêt donc d'une importance particulière pour Alaphilippe, qui a subi les critiques de son patron Patrick Lefevere ces derniers mois.

Alaphilippe sous pression

« J'ai appris une très belle expression en français: 'Dans la vie, tout le monde doit justifier son salaire.' Le salaire, il l'a pour trois saisons jusqu'en 2024. On peut dire 'heureusement qu'il est devenu deux fois champion du monde'. A part ça, il a gagné la première étape du Tour et le Maillot jaune. Je comprends que les équipes françaises soient excitées avec ça mais pas moi. Je l'aime bien, comme tout le monde. (…) Mais je dois être réaliste : il mange une grande partie de mon budget et je veux quand même aussi des résultats » a confié le responsable belge.

« Pour moi, 2024 sera une saison importante »