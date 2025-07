Patrice Evra se la joue star de la WWE, l’arrivée surprise comme catcheur !

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Lors du Fanatics Fest à New York, Patrice Evra s’est glissé dans la peau d'une star de la WWE en réalisant une entrée spéciale similaire à celles des visages de la compagnie de catch, avec une ceinture de champion à l’effigie de la Juventus. Ce qui pourrait inspirer l’ex-latéral gauche de l'équipe de France, qui a annoncé vouloir s’engager en MMA.

Une reconversion en MMA ?

La prestation de Patrice Evra a visiblement convaincu le jury, composé de plusieurs intervenants de la WWE, attribuant deux « 7 » et un « 10 » à l’ancien joueur de l’OM, qui s’en inspirera peut-être pour sa future entrée en MMA, lui qui a décidé de se lancer dans le sport de combat. « Je m'entraîne depuis des années avec les meilleurs au monde, et eux aussi vous diront que je suis prêt », avait-il confié en avril dernier. Son premier combat prévu le 23 mai à l’Accor Arena face à Benjamin Samat, ancien candidat de téléréalité, avait finalement été annulé. Partie remise pour Patrice Evra ? Ce dernier s’était montré déterminé avant l’annulation de la rencontre. « En regardant les combattants à la télévision et ce qu'ils traversent, j'ai toujours ressenti cette adrénaline, ce désir de me mettre à leur place, de comprendre comment ils s'entraînent, quelles sont les difficultés, à quel point c'est dur de s'étouffer et de ne plus pouvoir respirer. Cela peut paraître un peu fou, mais c'était le genre d'adrénaline que je voulais ressentir », expliquait-il à DAZN.