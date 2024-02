MMA : Une jeune star de l’UFC défie Conor McGregor

Florian Barré

Potentiellement de retour le 29 juin prochain à l’UFC selon ses dires, Conor McGregor est attendu au tournant. Une défaite face à Michael Chandler pourrait signer définitivement la fin de sa carrière, surtout s’il tombe par KO. En revanche, en cas de victoire, « The Notorious » a déjà un adversaire qui l’attend, en la personne d’Ilia Topuria, gloire montante de l’organisation reine du MMA.

Conor McGregor s’apprête à effectuer son grand retour dans la cage. L’Irlandais n’attend que la confirmation de Dana White pour se préparer à 100%. Pour l’heure, les seules informations que l’on a sont que McGregor et Michael Chandler ont tous deux annoncés que leur combat aurait lieu le 29 juin prochain mais qu’ils espèrent pouvoir faire partie de la fête en avril pour l’UFC 300. Pour rappel, il manque encore un gros main event à annoncer pour l’occasion. Leon Edwards et Belal Muhammad sont pressentis pour être sur la carte.

Ilia Topuria call-out Conor McGregor

En attendant, personne ne sait vraiment dans quelle forme se trouve The Notorious . Une victoire contre Chandler pourrait relancer la machine médiatique autant qu’une défaite pourrait l’éteindre à jamais. Ilia Topuria en a bien conscience. L’Espagnol, nouvelle terreur de l’UFC, a d’ailleurs affirmé qu’en cas de victoire de ce dernier, il comptait bien se mettre en travers de son chemin : « Conor McGregor est une superstar, c’est indéniable. Mais c’est évident que ses chiffres sont moins bons à cause de ses défaites. Je ne sais pas s’il combat en juin ou en juillet, mais s’il gagne, il pourrait retrouver un peu de hype. Alors à ce moment seulement, un combat contre lui pourrait être envisageable. Au niveau du poids, peu importe. Partout où il se sent à l’aise, je me sens à l’aise. »

McGregor pourrait payer ses soirées festives