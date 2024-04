MMA - UFC : « Je suis très frustré », Benoît Saint-Denis se lâche !

Florian Barré

Depuis un mois et demi, Benoît Saint-Denis se remet tranquillement du KO subi lors de l’UFC 299. Battu par Dustin Poirier, le Français a révélé après son combat avoir dû se battre contre un virus l’ayant particulièrement affaibli tout au long de la semaine du combat. S’il a annoncé faire son retour en grappling le 18 mai prochain, le « God of War » a également avoué être pressé de revenir combattre à l’UFC pour « marquer les esprits ».

Alors qu’il aurait pu intégrer le top 5 des poids légers de l’UFC le 9 mars dernier, Benoît Saint-Denis a vu sa progression être freinée par Dustin Poirier et un virus. Terrassé par son adversaire dès la deuxième reprise, le God of War se reconstruit et semble désormais prêt à repartir au travail. Dans un premier temps, le Nîmois revient en grappling, un style de lutte empruntant des techniques venues du jiu-jitsu brésilien, de la lutte libre, du catch, du judo, ou encore du sambo. Il combattra le 18 mai prochain face à un adversaire encore méconnu.

Saint-Denis est prêt à revenir, en mode revanchard

Pour ce qui est d’un retour à l’UFC, nul ne sait encore quand et contre qui BSD reviendra. Une chose est sûre, le Tricolore attend ce jour avec impatience si l’on en croit ses mots : « J’ai hâte [de revenir dans l’octogone] car je sais que j’étais en forme et prêt à combattre, mais malheureusement j’ai eu une fightweek de m*rde. J’ai vraiment envie de revenir et de marquer les esprits, car je suis très frustré. » a-t-il indiqué honnêtement sur sa chaîne YouTube.

« Je n’étais pas là, j’étais absent »