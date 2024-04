MMA : Nouveau changement pour le prochain combat de Doumbè

Florian Barré

Il y a une semaine, Cédric Doumbè annonçait son retour dans la cage du Bellator Paris. Initialement, le combat prévu pour son come-back devait se faire le 17 mai 2024 contre Derek Anderson. Malheureusement, l’Américain a subi une grave chute en moto le lendemain, lui brisant le pied. Ainsi, c’est Jaleel Wallis qui a été appelé en remplacement. Mais nouveau problème notable, « The Best » aurait demandé un changement de poids selon son futur adversaire.

Le 17 mai prochain, à l’Accor Arena de Paris, Cédric Doumbè renfilera les gants de MMA pour la première fois depuis sa défaite contre Baysangur Chamsoudinov. Face à Jaleel Willis, ancien pensionnaire du Legacy Fighting Alliance (LFA) - organisation majeure aux États-Unis d'où sont sortis des noms tels que Kamaru Usman, Sean O'Malley ou encore Henry Cejudo - Doumbè devait initialement combattre en moins de 77 kilos. C’est d’ailleurs dans cette catégorie de poids que Willis a été champion au LFA.

MMA - UFC : « Je suis très frustré », Benoît Saint-Denis se lâche ! https://t.co/hoDul7yDyP pic.twitter.com/UOn5iqPqRn — le10sport (@le10sport) April 27, 2024

Changement de catégorie de poids !

Finalement, dans une interview accordée à nos confrères de La Sueur , The Realest a confié qu’un changement avait eu lieu sur demande de Cédric Doumbè : « On devait combattre à 77 kg, puis quelque chose s’est mal passé pour lui. Maintenant, le combat est à 79 kg. Le frère est déjà brisé en plein camp d’entraînement. » a déclaré Willis, qui présente un bilan de 16-5 en carrière, mais reste sur trois défaites lors de ses quatre dernières apparitions dans la cage.

Doumbè grand favori ?

À l’heure actuelle, aucune annonce officielle concernant un éventuel changement de poids n’a été faite. Quoi qu’il en soit, les deux hommes semblent toujours prêts à s’affronter et Cédric Doumbè part largement favori. Willis possède un profil favorable au natif de Douala. En effet, l’Américain est un strikeur cherchant à évoluer principalement debout et n'ayant pas un très bon niveau au sol (0 victoire par soumission en carrière). De plus, Willis n'a pas vraiment la foudre dans les poings au contraire de Doumbè puisque 11 de ses 16 victoires ont été obtenues à la décision.