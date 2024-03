MMA : Doumbè blâme Baki pour sa réaction après le combat

Florian Barré

Cédric Doumbè a encore la défaite amère. Cinq jours après la décision contestée de Marc Goddard, arbitre présent dans l’octogone, de mettre fin au combat contre Baysangur Chamsoudinov, « The Best » est revenu sur la réaction de « Baki ». En effet, après avoir été désigné vainqueur par TKO, le protégé de Fernand Lopez a accepté ce succès sans vergogne.

Jeudi dernier, Cédric Doumbè s’est incliné par TKO contre Baysangur Chamsoudinov, la faute à la présence d’une écharde dans son gros orteil. En effet, alors que le troisième round venait de démarrer, le natif de Douala a demandé à l’arbitre de mettre le combat en pause pour retirer ce qui le gênait au niveau du pied. Assez suffisant pour que Marc Goddard décide de mettre fin au duel. Et si Baki a d’abord réagi avec une certaine passivité à l’annonce de sa victoire, il a ensuite affirmé face aux médias et en ses termes qu’une victoire reste une victoire. De quoi agacer Doumbè.

« Je n’aurais pas voulu qu’on me lève le bras »

« Jamais de la vie. […] Si j’avais été à sa place, et c’est le point où je ne suis pas d’accord avec lui, je n’aurais pas accepté ce dénouement-là », a soufflé Cédric Doumbè ce lundi lors de son passage dans l’émission Clique sur Canal+. « Je n’aime pas dire victoire ou défaite, parce qu’il n’y a pas de décision en fait. Là on voit que l’arbitre a clairement fait une erreur, et si j’avais été à sa place, je me connais, je suis un guerrier, un gladiateur des temps modernes, je n’aurais pas voulu qu’on me lève le bras, parce que je n’aurais pas gagné ce combat. »

Doumbè explique la règle selon laquelle il aurait dû être écouté par Goddard

« Ça fait mal, ce mot, défaite. Moi je ne le qualifierais pas comme une défaite, plutôt comme une erreur d’arbitrage, poursuit-il. Il faut savoir que la règle est très simple: aucun objet gênant la surface de combat ne doit être présent dans la surface de combat. Si c’est le cas, l’arbitre doit veiller à ce que l’objet soit retiré. Temps mort, on l’enlève, on repart. C’est exactement ce que je voulais. J’aurais pu l’enlever moi-même, l’écharde. Mais j’étais vraiment dans l’incompréhension. Je ne sais pas ce qui me pique, s’il y en a plusieurs, si ça va continuer de s’enfoncer… Je me dis bon, je suis les règles, je parle à l’arbitre, au lieu de m’accroupir moi-même. »

« Je ne pense pas qu’elle soit louable »