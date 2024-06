Boxe : Après avoir battu Tyson Fury, Oleksandr Usyk veut changer de division !

Florian Barré

Le mois dernier, Oleksandr Usyk a vaincu Tyson Fury dans le combat d’une génération en Arabie saoudite. Il est ainsi devenu le nouveau champion incontesté des poids lourds, une première en 25 ans. Désormais, l’Ukrainien a un nouvel objectif en tête : revenir dans la division cruiserweight après le combat revanche prévu plus tard dans l’année contre Fury.

Oleksandr Usyk – désormais champion WBA, WBC, IBF et WBO – a battu Tyson Fury par décision partagée lors d'un combat passionnant à la Kingdom Arena de Riyad, en Arabie Saoudite, pour devenir champion incontesté des poids lourds. Et alors qu’une revanche est prévue pour la fin d’année 2024, celui-ci souhaite désormais revenir sur ses pas. Pour rappel, l’Ukrainien était auparavant le champion incontesté des cruiserweight avant de passer aux poids lourds en 2019.

MMA - UFC : Avant le combat le plus important de sa carrière, Imavov prévient Cannonier https://t.co/PNpYDMQXMe pic.twitter.com/RfYAe0l1Rj — le10sport (@le10sport) June 6, 2024

La raison pour laquelle Usyk veut quitter les poids lourds

« Je pense que peut-être qu'après le match revanche, je vais perdre du poids jusqu'au cruiserweight. Je veux plus de cruiserweight », a déclaré Usyk dans un épisode du podcast Three Knockdown Rule publié mercredi. « Peut-être que je pourrai être incontesté une deuxième fois dans la division cruiserweight, c'est mon plan. Quand je commence mes camps d’entraînement je ne fais que manger et c’est dur, je n’aime pas ça. Il faut de l’eau, des protéines, des bananes… Ça fait beaucoup de nourriture », a-t-il ajouté.

Usyk toujours invaincu

Usyk, 37 ans et toujours invaincu, est le premier champion incontesté des poids lourds depuis la fin du règne de Lennox Lewis en avril 2000. Avant de partir en direction de sa nouvelle quête, il affrontera Fury lors d'un match revanche le 21 décembre à Riyad, en Arabie Saoudite.