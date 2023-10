Recalée par une star NBA, l’équipe de France enrage

Hugo Chirossel

Alors qu’il était pressenti pour intégrer l’équipe de France, notamment dans l’optique des Jeux olympiques de Paris 2024, Joel Embiid a finalement décidé de porter les couleurs de Team USA. Un sujet évoqué par Jean-Pierre Siutat ce mercredi. Le président de la Fédération française de basketball estime avoir perdu son temps, dans un dossier initié par le joueur des Sixers.

Cela faisait plusieurs mois, voire années, que ce dossier traînait en longueur. Né à Yaoundé, Joel Embiid a récemment obtenu la nationalité française. La star des Philadelphia Sixers était attendue en équipe de France, notamment afin de participer aux Jeux olympiques de Paris 2024 avec les Bleus . Cependant, il a finalement décidé de représenter les États-Unis, pays de naissance de son fils.

«Je savais que ça devait être Team USA»

« Je suis vraiment fier et excité de cette décision. Ce n'était pas facile. Je suis béni de pouvoir appeler le Cameroun, la France et les Etats-Unis de main. Après avoir parlé avec ma famille, je savais que ça devait être Team USA. Je veux jouer avec mes frères dans la ligue. Je veux jouer pour mes fans car ils ont été incroyables depuis que je suis arrivé ici. Mais avant tout, je veux honorer mon fils, qui est né aux Etats-Unis. Je veux que mon fils sache que j'ai joué mes premiers JO pour lui », a expliqué Joel Embiid.

«Déçu d’avoir passé autant d’énergie sur un dossier qui n’a pas été initié à notre demande»