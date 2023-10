Une perte « primordiale »… Une légende de la NBA critique le choix des Celtics

Florian Barré

Cette intersaison, les Celtics ont longtemps été en retrait de toute rumeur de trade. En dehors des départs de Marcus Smart, de Grant Williams et de l’arrivée de Kristaps Porzingis, très tôt dans l’été, la franchise de Boston a attendu patiemment le début de la nouvelle saison. Finalement, le transfert de Damian Lillard aux Bucks a tout chamboulé et l’ancienne gloire de la NBA, Vince Carter, regrette l’un des choix du front office.

Quand une légende de la NBA s’exprime, on l’écoute. Et Vince Carter fait certainement partie de ce cercle fermé. Seul joueur à avoir disputé 22 saisons dans la ligue, durant quatre décennies différentes (1990, 2000, 2010, 2020), Carter est considéré par beaucoup comme le meilleur dunker de l’histoire, notamment et surtout grâce au Slam Dunk Contest de 2000. S’il n’a jamais joué à Boston, Vinsanity de son surnom, a exprimé son inquiétude pour la franchise du Massachusetts, bien que cette dernière semble s’être renforcée grâce aux acquisitions de Kristaps Porzingis et Jrue Holiday.

Les Celtics recensent une grosse perte

Les Celtics ont appuyé sur une gâchette difficile en échangeant Robert Williams III cette intersaison. Une décision qui suscite déjà le scepticisme quant au projet de Boston de combler le vide défensif. Williams était le point d'ancrage défensif de Boston à l'intérieur, s'épanouissant comme une machine à bloquer les tirs avec une détente impressionnante. Bien que son impact fût moindre du côté offensif, la perte de Robert Williams s’ajoute à celle de Marcus Smart et celle de Grant Williams, pièces les plus cruciales en termes de défense pour les C’s.

L’avis tranché de Vince Carter