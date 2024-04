Une ancienne superstar de la NBA prend sa retraite !

Florian Barré

Il était le premier choix de la draft NBA 2009. À 35 ans, et après huit saisons passées chez les Los Angeles Clippers, trois du côté des Detroit Pistons, deux chez les Brooklyn Nets et une aux Boston Celtics, Blake Griffin dit au revoir à la Grande Ligue. Mardi dernier, l’athlète américain, six fois All-Star, a annoncé sa retraite du basket-ball lors d’une longue publication sur Instagram.

Blake Griffin, premier choix de la draft de 2009 dont la carrière a été retardée puis chamboulée par des blessures, a annoncé sa retraite dans une publication Instagram mardi, près d'un an après sa dernière entrée sur le parquet. À 35 ans, le sextuple All-Star quitte la NBA sans avoir remporté de titre. C’est chez les Los Angeles Clippers qu’il a pu mettre en exergue le meilleur de son talent. D’ailleurs, l’acquisition de Chris Paul et son penchant pour les passes alley-oop vers Griffin et DeAndre Jordan ont transformé les Clippers en Lob City et ont inauguré l'ère la plus réussie de l'histoire de la franchise. Malheureusement, comme cela arrive parfois, celui que l’on a surnommé The Beast ou The Dunk Master est arrivé en supernova dans la ligue et se retire dans le silence, ou presque.

Batum : «Wembanyama ? Je ne pensais pas qu’il ferait ça dès sa première année…» pic.twitter.com/1dxP0Ahe50 — le10sport (@le10sport) April 10, 2024

Griffin félicité par une grosse tête des Clippers

« Blake a joué un rôle important dans le redressement ici », a déclaré Tyronn Lue, l'actuel entraîneur des Clippers qui était assistant au sein du staff au début de la carrière de Griffin à Los Angeles. « Blake était l'un des joueurs les plus dynamiques que nous ayons vu dans cette ligue depuis longtemps, du point de vue athlétique. Une chose pour laquelle on ne lui attribue pas de crédit est sa capacité de passe. Il a eu une excellente carrière. »

Le message d’adieu du « Dunk Master »