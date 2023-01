Oubliée de tous, une star de NBA crie à la conspiration

La rédaction

Alors que la saison NBA suit son cours, le All-Star Game, lui, approche à grand pas. Désormais, on connaît tous les titulaires du match des étoiles qui aura lieu le 19 février prochain. Surprise, le pivot Joël Embiid ne se trouve pas parmi le cinq majeur de l’une des deux équipes. Une décision qui a rendu le joueur furieux.

Le NBA All-Star Game se déroulera sans Joel Embiid en tant que titulaire. Pourtant, le joueur des 76ers de Philadelphie réalise une saison monstrueuse comme à son habitude. Auteur de quasiment 34 points de moyenne par match, sa non sélection en tant que titulaire fait grandement débat. Suite à son match réussi face à Denver dans la nuit de samedi à dimanche, Joel Embiid s’est exprimé à ce sujet.

Un joueur à forte personnalité

Le pivot franco-camerounais déclare : « Ne pas être titulaire ? Ça ne m’a pas surpris. Je pense que c’est bien connu que je ne suis pas aimé. Et ça ne me dérange pas. Je ne sais pas si c’est parce que je suis un troll, ou bien j’imagine que je dois être un trou du cul. Mais pas de soucis. Je continuerai d’être moi-même, je continuerai d’être un trou du cul. Et si les gens n’aiment pas, c’est pareil, c’est leur problème » .

