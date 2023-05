NBA : Zion Williamson exaspère les Pelicans, c’est quoi le projet ?

Florian Barré

En juin 2019, lorsqu’il a été drafté en première position par les Pelicans de La Nouvelle-Orléans, Zion Williamson incarnait l’avenir de la NBA. Quatre saisons plus tard, seuls des doutes planent autour de l’ailier fort de 22 ans. Ce dernier, constamment blessé, n’apporte que peu de garanties à la franchise de Louisiane. Mais alors, quelle sera la suite de leur collaboration ?

Après s’être déchiré le ménisque du genou droit en octobre 2019, s’être cassé le pied à l’été 2021 et s’être blessé aux ischio-jambiers cet hiver, Zion Williamson s’impatiente. En phase de rééducation, l’ailier fort, également capable de jouer au poste de pivot, espère vivement pouvoir répondre une bonne fois pour toutes aux attentes des Pelicans la saison prochaine puisque pour la deuxième fois de sa carrière, il n’a pas été en mesure de dépasser les 30 matchs. Parmi eux, seulement 10 ont été joués en même temps que les deux autres joueurs majeurs de La Nouvelle-Orléans, CJ McCollum et Brandon Ingram. Ce qui est d’autant plus frustrant puisque sur le parquet ils ont été étincelants, mais jamais en même temps.

Des regrets, mais pas que…

C’est simple, en 4 ans de carrière, Williamson a joué 114 matchs sur les 324 possibles, soit 35 %. Avec 29 matchs joués en 2022-2023 et 26 points de moyenne, Zion aura malgré tout confirmé que lorsqu’il est là, il est indispensable à la team de Willie Green. Au final, les Pels terminent la saison à la 9e place avec un bilan de 42 victoires et 40 défaites. Ils ont ensuite été éliminés lors du Play-In Tournament. Un résultat à la fois frustrant et encourageant puisque La Nouvelle-Orléans possède un roster extrêmement talentueux. S’il venait à enfin être au complet la saison prochaine, nul doute que la franchise prétendrait aux premières places à l’Ouest.

Ingram et McCollum s’impatientent

Avec son gabarit hors normes - 1,98m pour 129 kg - Zion Williamson restera cependant toujours sujet aux blessures. Son poids important serait, selon de nombreux observateurs, un vrai problème pour ses genoux. Le double NBA All-Star reste malgré tout l’élément central du projet des Pels, lui qui a signé un contrat de 5 ans en juillet 2022, pour au moins 193 millions de dollars. Brandon Ingram est le premier à attendre le retour de Zion dans l’effectif des Pelicans : « On y a pensé tout au long de l’année, dès le départ, à quoi on aurait pu ressembler. Mais on continue à vivre dans le présent, et voir ce qui se passe avec l’équipe qu’on a. Ça aurait été génial d’avoir notre groupe en entier, mais ça n’est jamais arrivé, on espère que ce sera le cas l’an prochain » avait-il lâché.

De son côté, CJ McCollum, opéré du pouce il y a peu, espère que les blessures resteront loin derrière : « Si vous m’aviez dit qu’on ne jouerait que dix matchs ensemble (avec Ingram et Williamson, NDLR) pour terminer la saison avec 42 victoires, j’aurais dit que c’est de la folie. Pour gagner à l’avenir, il faut qu’on joue ensemble, que les meilleurs joueurs soient sur le terrain, en particulier sur les gros matchs. C’est ce qu’il faudra pour un long parcours en playoffs » a affirmé le meneur. En somme, il faudra surveiller de très près la prochaine saison des hommes de Willie Green. Celle-ci pourrait être de très haute volée. À condition que la santé suive…

Zion Williamson sur le départ des Pelicans ?

Finalement, l’aventure de Zion aux Pels est une vraie déception pour l’heure. Surtout lorsqu’on sait que les coéquipiers de CJ McCollum étaient premiers à l’Ouest il y a quelques mois. La blessure de l'ailier fort a déréglé les choses, au point que certains réclament son départ. David Griffin n’est pas à ce niveau, mais il a indiqué lors d’une interview que Zion allait devoir effectuer des changements : « Une grande partie repose sur lui » a lâché le vice-président de la franchise. Les Pelicans pourraient lui demander de surveiller son alimentation. Les prochains mois seront importants pour le colosse car s’il venait à manquer encore de nombreux matchs, La Nouvelle-Orléans pourrait lui chercher une porte de sortie. À noter que Zion peut aussi réclamer un trade en cas de tensions dans le vestiaire. En bref, une relation qui semble se compliquer au fil des mois… La saison prochaine s’annonce être un véritable tournant !