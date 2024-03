NBA : Wembanyama déjà en route pour un record hallucinant

Arnaud De Kanel

Pour sa première année en NBA, Victor Wembanyama surnage dans cette équipe des Spurs. Le jeune crack tricolore se dirige vers le titre de Rookie de l'Année et ne cesse de faire tomber les records de précocité. A terme, il pourrait même devenir le meilleur contreur de l'histoire de la ligue nord-américaine.

Plus rien n'arrête Victor Wembanyama. L'ancien joueur des Mets 92 a réalisé un mois de février exceptionnel qui le rapproche encore un peu plus du ROY (Rookie Of the Year). Wembanyama affiche des statistiques exceptionnelles, aussi bien au scoring qu'en défense. Son double mètre 24 lui permet de prendre énormément de rebonds, mais également de contrer ses adversaires. Le joueur des Spurs est en route pour entrer dans l'histoire de la NBA dans ce domaine précis.



NBA : Alerte rouge pour les Lakers de LeBron James https://t.co/QWufTq4N9t pic.twitter.com/YISuOx60St — le10sport (@le10sport) March 10, 2024

Wembanyama, contreur hors-pair

Victor Wembanyama est un mur. Cette saison, il affiche une moyenne de 3,5 contres par match. Hakeem Olajuwon, le meilleur contreur de l'histoire de la NBA (3830 contres), a terminé sa carrière en affichant 3,09 contres en moyenne. A ce rythme-là, Victor Wembanyama est donc bien parti pour effacer la trace du Nigérian. Ces contres lui permettent également d'entrer dans le débat pour le titre de défenseur de l'année. Mais en NBA, on commence à grincer des dents.

Wemby meilleur défenseur de la saison ?