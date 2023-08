NBA : Une star du Heat va être tradée, le dossier Lillard avance

Florian Barré

Cela fait près de deux mois que le meneur vedette des Portland Trail Blazers, Damian Lillard, a demandé à être échangé au Miami Heat, bien qu’il n'y ait pas eu beaucoup de progrès dans les négociations entre les deux équipes. Cependant, cela pourrait changer bientôt puisque selon l’analyste d’ESPN Amin Elhassan, un point de chute aurait été trouvé pour Tyler Herro, longtemps jugé indésirable dans un échange potentiel avec Lillard.

Alors que Anthony Chiang du Miami Herald a rapporté cette semaine que le Heat et les Blazers devraient reprendre les discussions commerciales à mesure que le début du camp d'entraînement approche, Amin Elhassan d’ ESPN a également concédé que les négociations allaient dans ce sens. Dans un segment du podcast NBA Today , l’insider d’ ESPN a démenti les rumeurs selon lesquelles Tyler Herro serait un atout indésirable au milieu des rumeurs commerciales de Lillard. Pour rappel, les dernières informations relayées par la presse américaine affirmait que les Blazers et le Heat ne trouvaient pas d’accord à cause de la présence d’Herro dans l’échange.

NBA : Michael Jordan tombe cash sur Stephen Curry après une déclaration osée du Warrior https://t.co/gPM9gZhKli pic.twitter.com/NNrPfwhlHx — le10sport (@le10sport) August 23, 2023

Une porte de sortie enfin trouvée pour Tyler Herro

« Ce que je retiens de ce qui se passe, c'est que ce n'est pas : « Personne ne veut de Tyler Herro ». C'est : « Portland en demande plus ». Ils (Miami) ont un point d'atterrissage pour Tyler Herro quelque part, ils ont les autres pièces qu'ils proposent. Portland en cherche plus. Maintenant, que ce soit plus de choix de Draft ou plus de joueurs, je ne sais pas. Mais il ne s’agit pas que personne ne veuille de Tyler Herro : il y a un point d’atterrissage pour Tyler Herro. Cette partie a été prise en charge. » a balancé le journaliste. Après des semaines de silence, l'affirmation d'Elhassan est la première vraie nouvelle concernant la saga Lillard. Dame a exprimé son désir de déménager à South Beach, mais Portland ne se précipite pas pour conclure un accord et attendrait une offre plus intéressante de la part du Heat.

Une troisième franchise dans l’équation ?

À première vue, une troisième équipe est nécessaire pour faciliter un accord de cette ampleur. Si les Blazers voulaient plus de choix ou de joueurs, une autre partie pourrait intervenir et rendre la transaction possible. Et si Portland tient absolument à acquérir le meilleur butin pour le septuple All-Star, ils pourraient convaincre Lillard d’approuver un échange avec d'autres équipes. Par ailleurs, s’ils veulent échanger le meneur, il vaut mieux le faire avant le camp d'entraînement qui commence le 3 octobre 2023. De cette façon, l'équipe commencera sa saison pleinement engagée dans la reconstruction.