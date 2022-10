NBA

NBA : Un indice de taille lâché par Wembanyama pour son avenir ?

Victor Wembanyama affole déjà la NBA. Alors qu’il n’a pas encore été drafté, le pivot de 18 ans affiche un énorme potentiel. Certains voient en lui l’un des futurs meilleurs joueurs de la ligue américaine. Chaque franchise va essayer de le recruter. D’ailleurs, Victor Wembanyama a peut-être lâché un indice de taille sur sa prochaine équipe.

À 18 ans, et alors qu’il évolue encore chez les Metropolitans 92, Victor Wembanyama affole totalement la NBA. Le pivot français affiche des capacités physiques impressionnantes et un potentiel absolument démentiel. Rapide, à l'aise en défense et en attaque, Victor Wembanyama est époustouflant du haut de ses 2 mètres 21. De quoi totalement enflammer les fans de la ligue américaine, qui ont hâte que Victor Wembanyama qu’il soit drafté et qu’il intègre une franchise. D’ailleurs, le pivot a peut-être délivré un indice sur son avenir.

Victor Wembanyama only follows two NBA teams on Instagram, the Brooklyn Nets and the New York Knicks🤔🤔(If you don’t believe me go check for yourself) pic.twitter.com/DgrhY2kmBj