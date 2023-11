NBA : Surprise, il dévoile une solution contre Wembanyama !

Benjamin Labrousse

Alors que cette nuit, Victor Wembanyama va affronter les Knicks de New-York au Madison Square Garden, le prodige français sort d’une prestation peu aboutie face aux Pacers de l’Indiana. Dans la nuit de lundi à mardi, Wemby a bien été maîtrisé par Obi Toppin, qui a d’ailleurs révélé quelques astuces afin d’arrêter le pivot des Spurs.

Dans la nuit de lundi à mardi, Victor Wembanyama a probablement réalisé son pire match en NBA. Auteur de 13 points face aux Pacers de l’Indiana, le numéro un de la dernière draft n’a clairement pas été en réussite au tir (3-12). Malgré 10 rebonds collectés, Wemby semble avoir été cerné par la défense des Pacers, avec notamment Obi Toppin en ligne de mire. Pourtant, la légende des Lakers de Los Angeles Michael Cooper révélait récemment que Victor Wembanyama paraissait indéfendable.

Victor Wembanyama et les Spurs signent leur pire match depuis le début de la saison NBA https://t.co/EsiVeIfFaI pic.twitter.com/znMifnBgL3 — le10sport (@le10sport) November 7, 2023

« Son tir est indéfendable »

« Pour moi, (Wemby) est dans la catégorie de Kareem (Abdul-Jabbar ndlr). Il possède un tir indéfendable du haut de ses 2m26 (2m24, ndlr). Le jeune homme a un vrai tir en suspension dans son arsenal. Qui va réussir à sauter assez haut pour le contrer ? Personne. Son tir est indéfendable » , a ainsi déclaré le quintuple champion NBA.

« La seule chose que vous pouvez faire avec lui, c’est être physique »