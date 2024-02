NBA : Stephen Curry bientôt à la retraite ? Il répond

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Stephen Curry fêtera ses 36 ans le 14 mars, son âge soulevant ainsi la question de sa retraite. Interrogé à ce sujet lors du All-Star Game de la NBA, comme plusieurs autres stars de la ligue, le meneur des Golden State Warriors a reconnu qu’il y « pensait constamment ».

Tout comme LeBron James avant lui, Stephen Curry a été interrogé sur sa potentielle retraite lors du All-Star Game de la NBA ce week-end. Dans sa quinzième saison avec les Golden State Warriors, il a admis que c’était un sujet de réflexion récurrent, mais il ne pense pas être près de mettre un terme à sa carrière.

Stephen Curry : « J’y pense constamment »

« Je pense constamment [à la retraite] » , a confié Stephen Curry aux journalistes présents à Indianapolis, en conférence de presse. « Mais ces pensées s’arrêtent, car je dois me préparer pour le prochain match. Il y a une routine et un cycle qui implique que l’on vive dans le présent. »

« Je ne pense pas en être proche »

« Il viendra un moment où vous vous réveillerez, et votre corps et votre esprit vous diront qu’il est temps » , a poursuivi le meneur des Golden State Warriors. « Mais je ne pense pas en être proche. »



La saison de Curry lui donne raison. Il affiche des moyennes de 28 points (46,2 % aux tirs, dont 42,1 % à trois points), 4,4 rebonds et 5,5 passes décisives par match. Malgré le classement moyen de son équipe, dixième de la Conférence Ouest avec 27 victoires pour 26 défaites, il reste parmi les meilleurs joueurs de la NBA.

« Aborder chaque année comme si c’était la dernière »