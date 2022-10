NBA

NBA : Son coéquipier se fait clasher, Irving monte au créneau

Publié le 5 octobre 2022 à 10h35

Hugo Chirossel

Après les feuilletons Kevin Durant et Kyrie Irving, les Nets se projettent maintenant sur la saison à venir. Ils pourront d’ailleurs compter sur Ben Simmons, qui a fait son retour sur les parquets récemment. Critiqué pour ses shoots souvent approximatifs, il a reçu le soutien de son meneur qui a pris sa défense.

Alors que la prochaine saison de NBA débutera le 19 octobre prochain, les équipes continuent leur préparation. On peut d’ailleurs d’ores et déjà assister aux matchs de présaison, avec notamment un intéressant Nets-76ers qui s’est tenu dans la nuit de lundi à mardi. Une rencontre forcément particulière pour un homme : Ben Simmons. Tradé à Brooklyn en cours de saison dernière en échange de James Harden, il a disputé ses premières minutes avec le maillot des Nets à cette occasion.

« Nous devons tous prendre conscience que nous avons des responsabilités en tant que coéquipiers »

Le joueur de 26 ans n’a jamais été connu pour son adresse au shoot, et nous en avons encore une fois eu la preuve sur certaines actions lors de ce match, avec notamment un tir complétement raté à mi-distance. Malgré tout, cela faisait 470 jours que Ben Simmons n’avait pas joué, Kyrie Irving demande donc du temps pour son coéquipier : « À chaque fois qu’un joueur revient d’une longue absence il faut du temps. Nous devons tous prendre conscience que nous avons des responsabilités en tant que coéquipiers pour lui faciliter la vie. Je lui ai dit à la mi-temps que malgré tout ce qu’il a pu entendre sur nous, nous sommes des joueurs de très haut niveau et nous allons rendre le jeu plus facile pour lui. Je sais qu’il va aimer jouer avec nous, il va aimer partir en contre-attaque », a-t-il déclaré, des propos relayés par Parlons-Basket .

« Il sait que le chemin sera encore long »