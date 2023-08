NBA : Michael Jordan tombe cash sur Stephen Curry après une déclaration osée du Warrior

Florian Barré

Il est vrai que Michael Jordan donne rarement son avis sur les débats concernant le « GOAT » de la NBA. Cependant, ici, cela ne le concerne ni lui, ni LeBron James. His Airness a partagé son opinion sur le meilleur meneur de tous les temps, et ce n'est pas Stephen Curry. En effet, dans l'épisode de First Take de ce mercredi matin, Stephen A. Smith a lu un texte reçu de Michael Jordan en direct à la télévision nationale.

En attendant la reprise de la NBA, le 24 octobre prochain, on s’occupe comme on peut dans le monde de la balle orange. Gilbert Arenas a déclenché une vague de débats concernant le meilleur meneur de l’histoire de la ligue et ce, en posant directement la question à l’un des concernés : Stephen Curry. Après avoir hésité entre lui-même et Magic Johnson, le joueur des Warriors s’est placé devant l’ancienne gloire des Lakers et ça n’a pas plu à Michael Jordan.

Gravement blessée, une star de la NBA annonce une mauvaise nouvelle https://t.co/uvMislG7kq pic.twitter.com/8E3fGHnGsy — le10sport (@le10sport) August 23, 2023

Le SMS envoyé par Jordan

La légende des Bulls a envoyé un texto à l'analyste d' ESPN Stephen A. Smith à 5h54 du matin. Et selon Jordan, Curry se trompe totalement puisque le titre de meilleur meneur de l’histoire de la NBA est uniquement réservé à Magic Johnson : « Bonjour monsieur. Même s’il y a un débat pour savoir qui est le meilleur dans n’importe quoi, je ne suis pas d’accord avec ce que tu as dit au sujet du plus grand meneur de l’histoire. Magic Johnson est aisément le plus grand meneur de l’histoire. Steph Curry est vraiment proche, mais pas devant lui, poursuit His Airness. Tu dois préciser ce qu’est un meneur pour avoir un débat sérieux. Il est un bien meilleur shooteur, ses mouvements ont permis de créer des shoots pour ses coéquipiers, mais Magic Johnson a inventé le triple-double. Il l’a du moins rendu plus visible concernant son impact sur le jeu. C’est une stat qui concerne les meneurs pour être honnête. Magic était le meilleur. On peut continuer mais je ne veux pas trop prendre de ton temps. Je sais que tu as compris. En passant Magic a 5 titres. »

Johnson vs Curry