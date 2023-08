NBA : Après sa sortie sulfureuse, Harden écope d’une très lourde amende

Florian Barré

Laver son linge sale en public ne porte que rarement ses fruits. Personne ne sait encore si cela permettra à James Harden de quitter les 76ers mais ce qui est certain, c’est qu’en injuriant son directeur général Daryl Morey, le Barbu s’est vu infliger une lourde sanction de la part de la NBA. 100 000$ en moins sur le compte en banque… ça a de quoi refroidir certaines ardeurs, ou pas !

James Harden va devoir s'acquitter d'une amende de 100 000 dollars après avoir affirmé qu'il ne jouerait plus pour Philadelphie. Le meneur des 76ers a ainsi été condamné par la NBA pour des propos indiquant qu'il « n’effectuerait pas les tâches prévues par son contrat ». En effet, lors de sa tournée commerciale en Chine, Harden a dévoilé au grand jour ses intentions avant la prochaine saison et en a profité pour qualifier Daryl Morey de « menteur ».

Harden condamné à verser une somme dérisoire à la ligue

Si la somme peut paraître anecdotique par rapport aux 35,6 millions de dollars que touchera Harden l’année prochaine, il s’agit en fait d’un montant rare. À titre de comparaison, la plus grosse amende dont un joueur ait écopé lors de la saison 2023-2024 s’élevait à 40 000 $. Par ailleurs, les conséquences de l’action réalisée par Harden découlent d’une enquête bien précise, selon les informations révélées samedi par les insiders Adrian Wojnarowski et Ramona Shelburne.

James Harden trahi par sa franchise