Finales NBA : Les Warriors préviennent clairement les Celtics pour le titre

Publié le 14 juin 2022 à 22h35 par La rédaction

Vainqueurs des Boston Celtics, lundi (104-94), les Golden State Warriors ne sont plus qu’à un match de décrocher un nouveau titre de champion NBA. Les Warriors se sont imposés dans un Game 5 décisif, en s’appuyant sur leur public. Emmenés par un Andrew Wiggins des grands jours et un Stephen Curry plutôt décevant, les joueurs de San Francisco ont prévenu les Celtics pour la prochaine manche…

Les Warriors mènent par 3 manches à 2 ! Alors que Stephen Curry portait à bout de bras son équipe lors du Game 4 en délivrant une performance exceptionnelle de 43 points marqués, le meneur de jeu de San Francisco a, cette fois, été aidé par ses coéquipiers. Inarrêtable sur ses quatre premières manches, la star des Warriors a fini avec 16 points à 7 sur 22 aux tirs affichant même une statistique de 0/9 au tir à 3 points ! Pour pallier le manque de forme de son meneur, Andrew Wiggins a pris le relai en marquant 26 points et en récupérant 13 rebonds. Auteurs de 18 pertes de balles durant le match, les Celtics ont enchainés les erreurs aidant grandement les Warriors. En conférence de presse, Jason Tatum a confié : « On doit être meilleurs. Nous sommes difficiles à battre quand on ne perd pas le ballon. Clairement, on est faciles à battre quand on perd le ballon ». Une tendance confirmée par Jaylen Brown : « C’est une très bonne équipe défensive. Disciplinée et solide. Ils nous ont forcés à faire ce que nous ne faisons évidemment pas le mieux. On doit juste continuer à lire le jeu, voir le jeu et faire des ajustements en match. Prendre soin de la balle quand il en est question ». L'entraineur de Boston, Ime Udoka, s'est également exprimé vis-à-vis d'un manque de solutions sur le banc : « Jayson Tatum et Jaylen Brown ont joué un peu plus que d’habitude dans le troisième quart-temps parce que l’on essayait de revenir au score. Notre banc n’a pas beaucoup contribué en attaque. Ils ont dû jouer un peu plus longtemps pour nous ramener dans le match. » Les Celtics devront redresser la barre dans le Game 6, qui se déroulera vendredi.

The Warriors look to close out the series as the Celtics look to force Game 7!Game 6: Warriors (3-2) Celtics🏀 Thu. 9:00pm/et on ABC#NBAFinals presented by @YouTubeTV 🏆 pic.twitter.com/Iox2B6VwpJ — NBA (@NBA) June 14, 2022

Les Warriors sont déterminés