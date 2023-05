NBA : L’énorme punchline d’un pote de LeBron James

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après un début de saison catastrophe, les Lakers ont tout changé cet hiver. Qualifiés pour les playoffs, les Californiens viennent de faire tomber les Warriors, champions en titre. LeBron James et ses coéquipiers affronteront les Nuggets de Nikola Jokic, double MVP. Et la déclaration d’Anthony Davis en dit long sur l’ambition des Lakers.

Les Lakers reviennent de tellement loin ! L’été dernier, la franchise californienne a changé d’entraîneur et a voulu se relancer en modifiant une partie de l’effectif. Russell Westbrook ne s’est jamais incorporé parfaitement et la trade deadline a permis aux Lakers de corriger leurs erreurs. C’est là que la saison des Californiens a vraiment démarré. Au bout du suspense, les coéquipiers de LeBron James sont allés chercher leur ticket pour les playoffs et depuis ils ne cessent de monter en puissance.

Les Lakers vont retrouver les Nuggets de Jokic

Après avoir fait tomber les Grizzlies de Ja Morant, les Lakers étaient opposés aux Warriors, les champions en titre. Et ils n’ont pas manqué l’occasion de boucler cette série à domicile. Score final 4-2 pour les Lakers qui affronteront les Nuggets en finales de conférence. Un duel au sommet puisqu’en face, Nikola Jokic entend bien prendre sa revanche, trois ans après la défaite de Denver contre les Lakers à ce même stade de la compétition.

NBA : LeBron James écœure Stephen Curry, c'est légendaire https://t.co/zJRUUPSBon pic.twitter.com/SXmYR3E8ib — le10sport (@le10sport) May 13, 2023

«Nous voulons choquer le monde»