NBA : LeBron James va ouvrir un musée à son effigie

Dans la ville natale du King, à Akron, la LeBron James Family Foundation s’apprête à ouvrir le premier musée qui raconte l'histoire de la vie et de la carrière du basketteur. « Home Court », un musée multimédia immersif dédié au parcours et aux événements marquants de la superstar de la NBA, ouvrira ses portes le 25 novembre dans l’Ohio. Un accomplissement pour James.

LeBron James est sur le point de réaliser un autre rêve de toute une vie : ouvrir, avec sa fondation, un musée à sa gloire. Nommée « LeBron James Home Court », la fondation décrit l'installation comme « une expérience de narration multimédia qui offre un aperçu de la vie de LeBron avec des éléments inédits tout au long de son voyage d'Akron à la NBA, aux Jeux olympiques, aux affaires, à la philanthropie et au-delà. » Le musée proposera aux visiteurs une visite autoguidée de la vie du futur membre du Temple de la renommée, en commençant par une reconstitution de l'appartement n°602 de Spring Hill dans lequel il vivait plus jeune. Le tout pour 23 dollars et gratuit pour les moins de cinq ans.

LeBron James, un enfant de l’Ohio

« Mon rêve a toujours été de mettre Akron sur la carte, donc avoir un endroit dans ma ville natale qui me permet de partager mon voyage avec mes fans du monde entier signifie beaucoup pour moi », a déclaré la star des Los Angeles Lakers dans un communiqué. « J’ai été connu pour m'accrocher à beaucoup de choses au fil des ans, et j'ai toujours su qu'il y aurait un moment et un endroit pour les faire ressortir. Je suis tellement fier. » LeBron James n'a jamais caché son affection pour sa ville natale et la construction de son école, « I Promise », ouverte depuis 2018, en témoigne, comme son retour en 2014 à Cleveland pour y conquérir le premier titre de l'histoire de la franchise.

Les bénéfices seront reversés

Pour célébrer le week-end d'ouverture du musée, des peintures originales de LeBron présentées à l'entrée du musée et faites par Dirk Rozich, seront disponibles dans le magasin de la « House Three Thirty ». Des reproductions des pièces seront également disponibles à l'achat. Par ailleurs, les bénéfices récoltés par les admissions dans ce musée, l’un des tout premiers dédié à une personnalité sportive encore vivante, seront reversés à la fondation de LeBron James.