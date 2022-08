NBA

NBA : la femme de Kobe Bryant avoue vivre une affreuse appréhension

Plus de deux ans après le tragique crash d’hélicoptère qui a causé la mort de Kobe Bryant et sa fille Gianna, Vanessa Bryant continue de se battre en justice face au comté de Los Angeles. Alors que des révélations atroces ont été sorties la semaine passée du côté des défendeurs, ce lundi, la veuve de Kobe Bryant a avoué avoir très peur de voir les images du crash être divulguées sur les réseaux.

Le 26 janvier 2022, on apprenait la mort de Kobe Bryant et de sa fille Gianna, ainsi que sept autres personnes, dans un crash d’hélicoptère. Un procès avait eu lieu au moment de l'accident et le verdict de ce jugement a été que le pilote était responsable des faits. Depuis quelques semaines, un autre procès a été ouvert. Les faits jugés sont que des membres du comté de Los Angeles ont pris des photographies des défunts au moment du crash. La semaine passée, deux policiers sont même passés aux aveux durant le procès.

Michael Russell affirme que des images ont été échangées

Alors que le procès entre Vanessa Bryant et le comté de Los Angeles continue, plusieurs policiers sont passés aux aveux comme l’a relayée TMZ Sports . « Michael Russell, un adjoint du shérif du comté de Los Angeles, affirme que l’échange des photos a eu lieu peu de temps après que la légende des Lakers et sa fille, Gianna, aient péri dans le tragique accident d’hélicoptère de janvier 2020. Russell, qui a affirmé avoir reçu les photos de son collègue Joey Cruz quelques heures après l’accident, a déclaré qu’il s’était joint à une partie de jeux vidéo avec Ben Sanchez, adjoint de Santa Clarita, le jour suivant. Alors que les deux hommes jouaient à un jeu de tir à la première personne, Russell a déclaré avoir dit à Sanchez qu’il avait les photos et lui avoir demandé s’il voulait les voir. Quand le policier a dit oui, Russell a dit qu’il les avait envoyées. Russell a admis devant le tribunal qu’il n’avait pas à faire cela. Il a également déclaré qu’il n’avait reçu rien de plus qu’un petit avertissement en guise de punition. »

Joey Cruz aurait lui, montré les images à un barman

Alors que Joey Cruz avait envoyé les images du crash à Michael Russell, le policier a notamment avoué avoir montré les images à un barman quelque temps après les événements dans le but de soulager le stress qu’il avait dû gérer. « Cruz, quant à lui, a également témoigné au tribunal mardi… Et a admis avoir montré les photos à un barman également. Cruz a dit qu’il l’avait fait pour soulager le stress qu’il avait dû gérer en raison de la situation – et a témoigné qu’il avait des remords pour tout cela. Vanessa Bryant, qui porte plainte pour, entre autres, détresse émotionnelle, était présente au tribunal – bien qu’elle ait quitté la salle pendant au moins une partie du témoignage de Cruz. »

Vanessa Bryant ne veut pas «vivre quotidiennement dans la peur»