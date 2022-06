Basket

NBA : Kyrie Irving prêt à quitter Kevin Durant et à claquer la porte des Brooklyn Nets ?

Publié le 20 juin 2022 à 17h35 par Ewen Robin mis à jour le 20 juin 2022 à 17h38

À quelques jours de la draft NBA, les discussions autour des échanges et des potentiels renouvellements sont de mise entre les franchises. Ainsi, plusieurs gros joueurs pourraient se retrouver libres de tout contrat. C’est notamment le cas de Zach LaVine ou de Bradley Beal. Ces derniers temps, une autre star de la NBA évoluant chez les Nets pourrait également être victime de cette situation…

En 2019, les Brooklyn Nets recrutaient Kevin Durant et Kyrie Irving durant l’intersaison. 2 recrues de taille qui auraient dû permettre aux noirs et blanc de réaliser de bons résultats et de potentiellement décrocher une bague de champion NBA. Malheureusement, les Nets n’ont pas réussi à concrétiser leurs rêves, en témoigne leur élimination dès le premier tour des playoffs face au Celtics (4-0). Enchainant pépins physiques et polémiques en raison de son refus de se faire vacciner contre le Covid-19, Kyrie Irving n’a pas été transcendant lors de ces 3 dernières années. Après une saison compliquée, au cours de laquelle il n'a joué que 29 matchs, Irving a clairement indiqué qu'il avait l'intention de rester chez les Nets. Avec des statistiques de 27,2 points, 6,1 passes et 3,9 rebonds par match, le meneur n’est apparu que dans 103 des 216 matchs de saison régulière. " Je n'ai pas vraiment l'intention d'aller où que ce soit ", avait notamment déclaré Irving le 25 avril après la défaite des Nets face au premier tour des séries éliminatoires de l'Est. Cependant, la situation serait bien plus complexe, et le joueur ne disposerait pas d’une immunité au sein de l’équipe New-Yorkaise.

Every journey starts somewhere.Get an inside look into the 2021 Draft process in the latest episode of Rookie Diaries ⤵️ — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) June 20, 2022

Plusieurs équipes sont déjà sur le coup