NBA : Kareem Abdul-Jabbar hospitalisé

Florian Barré

La légende de la NBA Kareem Abdul-Jabbar a été hospitalisée après une chute et une fracture de la hanche. Selon le LA Times, Abdul-Jabbar, 76 ans, est tombé gravement lors d'un concert à Los Angeles. Figure de la Grande Ligue et des droits civiques de chacun, KAJ a été transporté vers un hôpital local vendredi soir et a déjà été opéré.

Kareem Abdul-Jabbar se remet d'une opération chirurgicale pour une fracture de la hanche après une chute lors d'un concert à Los Angeles. « Hier soir, alors qu'il assistait à un concert, Kareem a fait une chute accidentelle et s'est cassé la hanche » a déclaré samedi sa partenaire et porte-parole, Deborah Morales. « Il sera opéré aujourd’hui. Nous sommes tous profondément reconnaissants de tout le soutien apporté à Kareem, en particulier de la part des pompiers de Los Angeles qui ont aidé Kareem sur place et de l'incroyable équipe médicale et des médecins de l'hôpital UCLA qui prennent maintenant grand soin de Kareem. »

NBA : «Il fait peur», Wembanyama se lâche sur une star https://t.co/pfMb9oCN3n pic.twitter.com/9hnCO4oR87 — le10sport (@le10sport) December 19, 2023

Trois mois de repos pour KAJ

Abdul-Jabbar assistait vendredi soir au concert du Manhattan Transfer au Disney Concert Hall du centre-ville de Los Angeles lorsqu'il a été blessé. Les ambulanciers paramédicaux sur place sont intervenus et ont emmené l'homme de 76 ans en ambulance au centre médical Ronald Reagan de l'UCLA. Le membre du Temple de la renommée de la NBA a été opéré dimanche « sans complications » a déclaré lundi Morales, à l'Associated Press. « Il sera en convalescence pendant les trois prochains mois. »

Abdul-Jabbar, un être humain comme les autres