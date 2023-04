NBA : Il lâche une grosse accusation sur les Lakers de LeBron James

Hugo Chirossel

Dans la nuit de mardi à mercredi, les Lakers ont obtenu leur qualification pour les playoffs, en s’imposant face aux Minnesota Timberwolves (108-102). Une défaite qui a du mal à passer pour Karl-Anthony Towns, auteur de 24 points, mais dont la fin de match a été handicapée par ses cinq fautes. À l’issue de la rencontre, l’intérieur des Wolves a pesté contre les Angelinos, à qui il reproche d’en avoir rajouté.

Les Lakers l’ont fait. Malgré une saison qui avait très mal débuté, LeBron James et ses coéquipiers ont obtenu leur ticket pour les playoffs, après s’être imposés face aux Minnesota Timberwolves (108-102), dans la nuit de mardi à mercredi. Cependant, les Lakers ont dû batailler pour obtenir cette qualification. À la mi-temps, les Wolves avaient une avance de 11 points, emmenés par un très bon Karl-Anthony Towns. Mais ce dernier a ensuite été contraint de se montrer moins agressif, car il avait cinq fautes et risquait de se faire exclure.

« Quand tu prends deux fautes sur des “flops” »

« Tout au long de la soirée, j’ai fait du bon boulot pour attaquer le cercle, en étant puissant dans ce que je faisais. Et quand tu prends deux fautes sur des “flops”, ça rend les choses très difficiles », a déclaré Karl-Anthony Towns en conférence de presse après la rencontre. Pour l’intérieur des Wolves, les Lakers en ont clairement rajouté, ce qui l’a pénalisé : « C’est compliqué de mettre mon équipe en mauvaise posture en faisant un mouvement agressif, s’ils “floppent” et obtiennent le coup de sifflet. Et que je suis exclu . »

« Jusqu’à ce qu’ils l’envoient sur le banc »