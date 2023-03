NBA : «Il est clairement meilleur que certains», LeBron James s’enflamme totalement

Toujours blessé au pied, LeBron James a tout son temps pour regarder les matchs de la NBA. C’est ce qu’il a fait dans la nuit de lundi à mardi et visiblement, il n’a pas vraiment été impressionné par ce qu’il a vu. Alors que son fils, Bronny, est pressenti pour débarquer dans la Grande Ligue, potentiellement en 2024, le King estime qu’il est d’ores et déjà meilleurs que certains joueurs NBA.

Blessé au pied lors de la victoire des Lakers face aux Dallas Mavericks le 26 février dernier, LeBron James devrait faire son retour sur les parquets dans un peu plus de deux semaines. En attendant, le King utilise une partie de son temps libre pour regarder les matchs NBA. C’est qu’il a fait dans la nuit de lundi à mardi et visiblement, ce qu’il a vu l’a fait beaucoup rire. D’humeur chambreur, LeBron James a déclaré que son fils, Bronny, était d’ores et déjà meilleurs que certains joueurs de la ligue.

« Man, Bronny est clairement meilleur que certains de ces mecs que j’ai vu jouer sur le League Pass aujourd’hui. Merde, c’était vraiment hilarant ! », a déclaré LeBron James sur Twitter . Âgé de 17 ans, Bronny James évolue toujours au lycée, à Sierra Canyon, et rentrera à l’université l’année prochaine. D’après la mock draft 2024 réalisée par Jonathan Givony d’ ESPN il y a quelques jours, le fils de LeBron James pourrait même être drafté en dixième position.

Man Bronny definitely better than some of these cats I've been watching on league pass today. Shit lightweight hilarious 🤣🤣🤣🤣