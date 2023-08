NBA : Grosse révélation sur son avenir, Harden peut enrager

Florian Barré

James Harden et les 76ers de Philadelphie sont actuellement en désaccord sur l'avenir du MVP NBA 2018. Harden veut quitter Philly et a exigé un échange, et bien que les Sixers aient été dans ce sens au départ, ils ont finalement décidé de mettre fin aux négociations commerciales et d'essayer plutôt de ramener le meneur au camp d'entraînement, ce qui a rendu fou de rage le Barbu, qui ne veut plus entendre parler de sa franchise. Problème, son comportement a créé une barrière avec le reste de la NBA.

Comme tout le monde le sait, la décision des Sixers de bloquer le départ de James Harden vers une autre franchise NBA a conduit à encore plus de désordre, The Beard faisant publiquement honte au président de l'équipe, Daryl Morey, en le traitant de menteur. Harden a effectivement coupé les ponts avec la franchise lorsqu'il a déclaré que leur relation ne pouvait plus être réparée. Cependant, tous ces drames ne facilitent pas la tâche du joueur.

Après les Rockets et les Spurs, c’est la goutte de trop…

En réalité, un responsable anonyme de la Conférence Est a déclaré à Steve Bulpett de Heavy.com que même s'il est possible pour Harden d'être échangé à un moment donné, les Sixers auront du mal à trouver un partenaire qui sera prêt à acquérir le meneur All-Star compte tenu du fait que tout le bagage qu'il apporte – de son contrat et de son attitude. « Il y aura peut-être une équipe qui s’attaquera à lui à un moment donné. Mais il vous coûte très cher, et il peut évidemment être un gros casse-tête lorsqu'il n'est pas content. C'est la troisième équipe à laquelle il demande un échange », a expliqué l'exécutif.

Un caractère qui fait peur